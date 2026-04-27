Cámara Oficial Española de Comercio en Chile eligió a su nuevo Directorio para el período 2026–2029

La Cámara Oficial Española de Comercio en Chile realizó la elección de su nuevo Directorio para el período 2026–2029, en el marco de su Asamblea Anual de Socios, llevada a cabo el 23 de abril en la Residencia de la Embajadora de España en Chile, Laura Oroz Ulibarri.

El proceso eleccionario se desarrolló conforme a los estatutos de la institución y contempló la presentación de una lista única, la cual fue aprobada por los socios asistentes. Tras ello, el directorio electo sesionó por primera vez para definir su mesa ejecutiva.

La presidencia quedó en manos de Miguel A. García Moreno, director ejecutivo de Trujillo. Como vicepresidenta primera fue designada Eva Flandes Aguilera, rectora de la Universidad SEK, mientras que la vicepresidencia segunda será ejercida por Andrés Barberis Martín, director general de VíasChile. El cargo de tesorera recayó en Amaya Abad García, directora general de AIDStrategic, y la secretaría general en Javier Edwards Renard, socio director de Ontier Chile.

De acuerdo a los estatutos de la Cámara, se mantendrán como autoridades honorarias la embajadora de España en Chile, Laura Oroz Ulibarri, como presidenta honoraria, y el consejero comercial de la Embajada de España en Chile, Juan Fernández-Cuervo Infiesta, como vicepresidente honorario.

El directorio se completa con representantes de diversas empresas y sectores, entre ellos Alan Heinen Alves da Silva (Celeo Chile), Alex Astorgas (SEAT & CUPRA Chile), Eva Tamayo Etayo (MAPFRE Chile), Fernando Benito Olivares (GETNET Chile), Jaime Toledo Ruiz (Acciona Energía), Javier Fernández González (Metrogas), Jesús María Deza Alcalde (Altia), Joaquín Martí Marques (Veolia), Jorge Matuk Chijner (Forum), Juliette Petit Muñoz (Cesce Chile), Karina Martini (Kreab Chile), Lucas de Marcos de la Torre (Sacyr Chile Agua), Roberto Daura Correa (Iberia Chile), Sergio Saldías Barrera (Cabify Chile) y Vicente Huertas Pardo (INDRA Group).

El nuevo directorio representará a la institución durante los próximos tres años, en un período enfocado en fortalecer los vínculos empresariales entre Chile y España.