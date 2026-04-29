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Si tu hijo nace en hospital público te corresponde este kit gratuito: qué pasará tras el recorte DATOS ÚTILES Chile Crece Contigo

Si tu hijo nace en hospital público te corresponde este kit gratuito: qué pasará tras el recorte

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Pese al ajuste de $32 mil millones en el presupuesto de Niñez, el Gobierno confirmó el futuro de la entrega de cunas y ajuares. Revisa aquí quiénes lo reciben y el único requisito para no perderlo.

Ante la incertidumbre generada por el decreto que reduce en más de $32.700 millones los recursos del Ministerio de Desarrollo Social, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, salió a despejar dudas. Aunque el ajuste es real, la autoridad fue tajante: “Ningún niño dejará de recibir estos beneficios”.

El único requisito para acceder A diferencia de otros bonos estatales, aquí no importa tu tramo en la ficha socioeconómica ni si eres Fonasa o Isapre. El único requisito es que el parto se realice en un establecimiento de la red pública de salud.

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¿Qué incluye el Ajuar Chile Crece Contigo 2026?

El beneficio no es solo una caja; se divide en ejes fundamentales para el ahorro familiar:

  • Paquete Buen Dormir: Cuna tipo corral, colchón con sábanas, manta y móvil de estimulación.

  • Bienestar y Apego: Un portabebé tipo mei-tai, cojín de lactancia, mudador plegable, bolso y ropa básica.

  • Estimulación: Libros infantiles y material educativo para la crianza temprana.

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