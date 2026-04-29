Ante la incertidumbre generada por el decreto que reduce en más de $32.700 millones los recursos del Ministerio de Desarrollo Social, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, salió a despejar dudas. Aunque el ajuste es real, la autoridad fue tajante: “Ningún niño dejará de recibir estos beneficios”.

El único requisito para acceder A diferencia de otros bonos estatales, aquí no importa tu tramo en la ficha socioeconómica ni si eres Fonasa o Isapre. El único requisito es que el parto se realice en un establecimiento de la red pública de salud.

¿Qué incluye el Ajuar Chile Crece Contigo 2026?

El beneficio no es solo una caja; se divide en ejes fundamentales para el ahorro familiar: