Subsidio Eléctrico 2026: así puedes bajar hasta $54.486 en la cuenta de luz de tu hogar

Abril viene cargado de trámites clave, con la Operación Renta como protagonista, pero también deja espacio para un alivio al bolsillo: la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico. Aunque aún no se ha definido la fecha exacta del proceso, sus resultados y beneficios se proyectan para el segundo semestre del año, con descuentos que pueden marcar una diferencia importante en la cuenta de la luz de las familias chilenas.

Este aporte estatal, impulsado bajo la Ley 21.472 de Estabilización de Tarifas Eléctricas, está pensado como un alivio temporal frente al alza en las tarifas eléctricas. Y aunque es transitorio, sigue siendo una ayuda concreta para miles de hogares vulnerables en el país.

¿Cuánto puedes ahorrar en tu cuenta de la luz?

El monto del subsidio depende directamente de cuántas personas viven en tu hogar. Para este 2026, los valores de referencia son:

$30.270 para hogares con 1 integrante

$39.348 para hogares de 2 a 3 personas

Hasta $54.486 para familias de 4 o más integrantes

No es menor: en algunos casos, este descuento cubre una parte importante de la boleta mensual.

¿Quiénes tienen prioridad para recibir el Subsidio Eléctrico?

Hay ciertos grupos que corren con ventaja al momento de acceder al beneficio:

Hogares con personas registradas como electrodependientes

Familias dentro del 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares

Viviendas donde haya niños, adultos mayores, personas con discapacidad o cuidadores

Además, si ya fuiste beneficiario en convocatorias anteriores y tu situación no ha cambiado, podrías recibir el subsidio automáticamente durante el primer semestre de 2026.

Requisitos para postular al Subsidio Eléctrico

Aunque pueden ajustarse levemente en cada convocatoria, las condiciones generales se mantienen:

Tener 18 años o más

Ser cliente (propietario o arrendatario) de una empresa eléctrica

Estar al día en el pago de la luz (la fecha de corte cambia en cada proceso)

Pertenecer al 40% más vulnerable del RSH

Un detalle importante: solo una persona por hogar puede hacer la solicitud.

¿Cómo postular al Subsidio Eléctrico?

El proceso es bastante accesible y se puede hacer de dos formas:

Online, a través de la Ventanilla Social Única (con ClaveÚnica)

Presencial o por teléfono en ChileAtiende

Si lo haces por internet, te pedirán algunos datos básicos como región, comuna, empresa eléctrica, número de cliente y datos de contacto.

¿Cuándo se abre la postulación?

La próxima convocatoria está programada para abril de 2026, aunque la fecha exacta aún no ha sido confirmada. Por eso, conviene estar atento durante este mes, especialmente considerando que es uno de los trámites importantes del período.