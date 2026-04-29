Comunidad científica alerta por recorte a becas y centros de investigación: “Chile necesita ciencia”

Más de 200 académicos, investigadores y científicas de distintas universidades chilenas manifestaron su “estado de alerta y profunda preocupación” frente a la eventual discontinuación de programas estratégicos para el desarrollo científico del país, luego de conocerse orientaciones presupuestarias emitidas por el Ministerio de Hacienda en el marco de la formulación del Presupuesto 2027.

A través de un comunicado público, los firmantes cuestionaron las recomendaciones que apuntarían a revisar o descontinuar instrumentos vinculados a ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, entre ellos las becas de postgrado en Chile, la Iniciativa Científica Milenio, programas de inserción de investigadores, cooperación internacional, centros de excelencia y fondos de publicación científica.

“Transformar esas orientaciones en decisiones efectivas tendría consecuencias graves, acumulativas y de largo plazo para el país”, advirtieron en la declaración.

Los investigadores recalcaron que la investigación científica “no es un gasto accesorio”, sino una inversión estratégica para el desarrollo nacional. “La investigación científica de punta no es un gasto accesorio. Es una inversión estratégica en soberanía intelectual, desarrollo económico, innovación productiva, salud pública, sostenibilidad ambiental, cohesión social, fortalecimiento institucional y capacidad estatal para enfrentar problemas complejos”, señala el documento.

En el texto también se subraya el rol que cumplen programas como la Iniciativa Científica Milenio y las becas doctorales en la formación de capital humano avanzado y en el fortalecimiento de universidades y redes de investigación.

“Las becas de doctorado nacional no solo financian trayectorias individuales: sostienen programas acreditados en universidades chilenas, forman nuevas generaciones de investigadoras e investigadores y permiten que personas chilenas y extranjeras se integren al sistema científico nacional”, sostuvieron.

Los académicos remarcaron además que Chile ya enfrenta importantes brechas en materia científica y de formación avanzada respecto de países de la OCDE.

Según citaron en la declaración, solo un 0,17% de la población chilena entre 25 y 64 años posee grado de doctor, muy por debajo del promedio OCDE de 1,16%. Asimismo, el país cuenta con 1,1 investigadores por cada mil trabajadores, mientras el promedio OCDE alcanza 9,2.

“Debilitar becas, centros, redes e instrumentos de inserción no corregiría una ineficiencia: profundizará una debilidad estructural”, advirtieron.

El comunicado también alertó sobre el impacto que tendría una eventual discontinuación de estos programas en laboratorios, observatorios, bases de datos, trabajo de campo y redes internacionales de colaboración científica.

“También dañaría la capacidad de atraer talento extranjero y de retener en Chile a personas con doctorado, en un momento en que el país necesita fortalecer —no reducir— sus capacidades científicas”, añadieron.

Si bien reconocieron la necesidad de evaluar el gasto público con criterios de eficiencia y responsabilidad fiscal, los firmantes plantearon que la evaluación de instrumentos científicos debe considerar impactos de mediano y largo plazo.

“La ciencia no puede evaluarse únicamente en base a ciclos presupuestarios de corto alcance ni quedar expuesta a interrupciones que destruyen capacidades acumuladas durante décadas”, señalaron.

Finalmente, la comunidad académica insistió en que el país requiere fortalecer, y no reducir, su inversión en investigación y formación avanzada.

“Chile necesita más ciencia, más formación avanzada y más colaboración internacional, no menos”, concluye el documento.

Entre los firmantes aparecen destacados académicos e investigadores como la Premio Nacional de Ciencias Naturales Cecilia Hidalgo, el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas Ricardo Baeza-Yates, el sociólogo y Premio Nacional de Humanidades Manuel Antonio Garretón, el académico José Joaquín Brunner, la exsubsecretaria de Ciencia Carolina Gainza, además de investigadores de la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica, la Universidad Diego Portales, la Universidad de Concepción y otras instituciones del país.