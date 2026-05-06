Precio de la bencina hoy: revisa cuánto bajaron los combustibles este jueves 7 de mayo

Los conductores de Santiago reciben este jueves 7 de mayo una de las noticias más esperadas para el presupuesto mensual. Tras el último informe de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), los precios de los combustibles experimentaron una caída que no se veía con esta magnitud en lo que va del año 2026.

¿Cuánto bajó la bencina hoy?

Según el mecanismo de estabilización, los nuevos valores por litro que encontrarás en las estaciones de servicio son:

Gasolina de 93 octanos: Baja $28,1 por litro.

Gasolina de 97 octanos: Baja $25,8 por litro.

Diésel: Disminuye $12,4 por litro.

GLP Vehicular: Baja $28,1 por litro.

¿Por qué es el mejor momento para llenar el estanque?

Gracias al sistema MEPCO, estos precios se mantendrán congelados por las próximas tres semanas. Esto significa que no habrá nuevas variaciones hasta el próximo jueves 28 de mayo, lo que permite a las familias planificar sus gastos de transporte para casi todo el mes.

El “truco” para ahorrar el doble en Santiago

A la baja oficial de la ENAP puedes sumarle los descuentos por día que ofrecen las aplicaciones móviles en la Región Metropolitana. Durante mayo de 2026, destacan:

Lunes y Jueves: Descuentos de hasta $100 por litro pagando con tarjetas de crédito específicas (Santander o Banco de Chile) en estaciones adheridas. Cajas de Compensación: Revisa tu app de Los Héroes o La Araucana, ya que suelen tener códigos de descuento QR para cargar combustible los días jueves.

¿Dónde está la bencina más barata en mi comuna?

Para no pagar de más, antes de salir te recomendamos revisar el sitio Bencina en Línea de la Comisión Nacional de Energía. En Santiago, comunas como Maipú, Pudahuel y San Bernardo suelen registrar los precios más bajos de la capital debido a la alta competencia de estaciones.