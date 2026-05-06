El mercado de arriendos en Santiago no da tregua, pero este miércoles 6 de mayo es una fecha clave para quienes buscan un alivio al bolsillo. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ya mantiene activas las postulaciones para el Subsidio de Arriendo 2026, un beneficio que entrega un total de 170 UF para ser usado de forma flexible durante un máximo de 8 años.

¿Cuánto dinero recibo mes a mes?

El subsidio entrega un aporte mensual de 4,2 UF (aprox. $160.000) para familias que arriendan en casi todo Chile. Sin embargo, para quienes viven en la Región Metropolitana, comunas de la zona norte y extrema sur, el aporte puede llegar a cubrir una parte mayor de la renta, permitiendo arrendar viviendas de hasta 13 UF ($495.300).

Los 3 requisitos “de oro” para mayo 2026:

Para que tu postulación no sea rechazada de entrada, debes cumplir con:

Ahorro mínimo: Debes tener al menos 4 UF ($152.400 aprox.) depositadas en tu cuenta de ahorro para la vivienda a más tardar el último día del mes anterior a la postulación. Registro Social de Hogares: Debes pertenecer al 70% más vulnerable. Ojo: si tus ingresos subieron recientemente y no has actualizado el RSH, el sistema cruzará datos con el SII y podrías quedar fuera. Ingresos familiares: El grupo familiar debe demostrar un ingreso mensual de entre 7 y 25 UF (entre $266.000 y $950.000 aproximadamente).

El paso a paso para postular hoy: