Restricción vehicular miércoles 6 de mayo: los dígitos que no pueden circular y el horario
Este lunes 4 de mayo arrancó la temporada de restricción vehicular 2026 en la Región Metropolitana. Revisa los dígitos restringidos hoy. Aquí está todo lo que necesitas saber antes de salir.
Esta semana comenzó oficialmente la temporada de restricción vehicular 2026 en la Región Metropolitana. La medida regirá de lunes a viernes, excepto festivos, hasta el 31 de agosto. El horario es de 07:30 a 21:00 horas.
Los dígitos restringidos este miércoles son el 2 y el 3, tanto para vehículos sin sello verde dentro del anillo Américo Vespucio, como para los cuatro dígitos en la provincia de Santiago más las comunas de Puente Alto y San Bernardo, donde además están restringidos el 4, 5, 6 y 7.
El calendario completo de la restricción vehicular
Para que puedas planificar con anticipación, acá está el calendario oficial publicado en el Diario Oficial:
La medida rige de lunes a viernes (excepto festivos), entre 7:30 y 21:00 hrs, y se extenderá hasta el 31 de agosto. pic.twitter.com/tn4s6LC1Mh
— Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) April 30, 2026
Vehículos sin sello verde (2 dígitos):
- Lunes 4: 8 y 9
- Martes 5: 0 y 1
- Miércoles 6: 2 y 3
- Jueves 7: 4 y 5
- Viernes 8: 6 y 7
Vehículos sin sello verde en provincia de Santiago, Puente Alto y San Bernardo (4 dígitos):
- Lunes 4: 6, 7, 8 y 9
- Martes 5: 0, 1, 2 y 3
- Miércoles 6: 4, 5, 6 y 7
- Jueves 7: 8, 9, 0 y 1
- Viernes 8: 2, 3, 4 y 5
Quiénes están exentos
Los vehículos con sello verde inscritos después del 1 de septiembre de 2011 no tienen restricción en condiciones normales de calidad del aire. Los eléctricos e híbridos también están exentos. En días de preemergencia o emergencia ambiental, la restricción se amplía e incluye más dígitos, incluso para algunos vehículos con sello verde.
Cuánto cuesta la multa
Si Carabineros te fiscaliza circulando con restricción, la multa va de 1 a 1,5 UTM. En mayo de 2026, una UTM vale $70.588, lo que equivale a entre $70.588 y $105.882 por infracción.