Lo que comenzó como un nublado gris este miércoles 6 de mayo ha escalado a una alerta meteorológica oficial. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por tormentas eléctricas que se manifestarán con especial fuerza durante la noche de hoy y la madrugada de este jueves 7 de mayo, abarcando desde la región de Coquimbo hasta el Biobío.

¿A qué hora empieza lo más fuerte en la Región Metropolitana?

Según los modelos actualizados, la mayor inestabilidad atmosférica en el Gran Santiago se concentrará entre las 23:00 de hoy y las 05:00 AM del jueves. Se espera que el fenómeno venga acompañado de granizos de pequeño tamaño y rachas de viento que podrían alcanzar los 40 km/h en zonas precordilleranas como Lo Barnechea, Peñalolén y San José de Maipo.

Puntos críticos que debes evitar en Santiago

Si te toca conducir o regresar tarde, Senapred recomienda precaución extrema en los puntos habituales de anegamiento:

Eje Gran Avenida: Cruces con Departamental y Lo Ovalle.

Pasos sobrenivel: Ojo con los nudos críticos en la Autopista Central y el paso bajo nivel de San Juan de la Cruz en Las Condes.

Cortes de luz: Enel y CGE ya activaron sus planes de contingencia ante la posible caída de ramas sobre el tendido eléctrico por el viento.

Recomendaciones de seguridad

Evita espacios abiertos: Ante la presencia de rayos, no busques refugio bajo árboles ni estructuras metálicas. Asegura techumbres: Si tienes objetos sueltos en balcones o patios, guárdalos ahora; las rachas de viento en este tipo de tormentas suelen ser erráticas. Carga tus dispositivos: Ante la probabilidad de microcortes de energía, asegúrate de tener linternas y celulares cargados.

¿Viene con nieve?

La isoterma 0 se mantiene en niveles moderados, lo que significa que la nieve caerá sobre los 2.800 metros. Sin embargo, la intensidad de la lluvia en cortos periodos de tiempo es lo que preocupa a las autoridades por la posible turbiedad en los cauces del río Maipo y Mapocho.