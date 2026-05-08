Nueva tarjeta Bip! del Mes del Completo: dónde conseguirla, desde cuándo y el descuento que incluye

El Metro de Santiago y Doggis lanzaron una tarjeta Bip! edición especial por el Mes del Completo. Está disponible desde este lunes 4 de mayo, por tiempo limitado, en 12 estaciones distribuidas en cuatro líneas. Funciona igual que cualquier tarjeta Bip! para moverse por toda la Red de Movilidad de Santiago, pero además tiene un beneficio extra.

Cómo es la nueva tarjeta bip!

El diseño está inspirado en una saga de cartas japonesas y muestra una versión caricaturizada de “Big Bajón”, el corpóreo oficial de Doggis. Es la primera vez que un completo aparece en una tarjeta Bip! coleccionable del Metro, en un guiño al Día del Completo que se celebra cada 24 de mayo.

Un italiano para el bajón 😋 Desde este lunes 4 de mayo podras obtener la nueva tarjeta bip! junto a @Doggis_Chile en la celebración del mes del completo. 🌭 📍 Podrás encontrarla en las siguientes estaciones: Los Leones L1, La Moneda, San Pablo, Cal y Canto, Vespucio Norte,… pic.twitter.com/IsrGWB1ekX — Metro de Santiago (@metrodesantiago) April 30, 2026

El beneficio extra

Quienes consigan la tarjeta pueden usarla para obtener un descuento de hasta el 30% en compras por la app de Doggis. Para activarlo hay que ingresar el número de serie de la tarjeta como código promocional directamente en la aplicación.

Además, Doggis anunció un sorteo de tarjetas Bip! con cargas de hasta $10.000 a través de sus redes sociales durante el mes de mayo.

Dónde conseguir la nueva tarjeta bip!

La tarjeta está disponible en las siguientes estaciones:

Línea 1: Los Leones, Baquedano, La Moneda y San Pablo

Los Leones, Baquedano, La Moneda y San Pablo Línea 2: Vespucio Norte, Puente Cal y Canto y Lo Ovalle

Vespucio Norte, Puente Cal y Canto y Lo Ovalle Línea 4: Plaza de Puente Alto y Vicuña Mackenna

Plaza de Puente Alto y Vicuña Mackenna Línea 5: Bellavista de La Florida, Baquedano y Plaza de Maipú

La venta es por tiempo limitado y no hay fecha oficial de cierre anunciada, por lo que conviene ir antes de que se agoten los cupos.