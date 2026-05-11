Impulsar una idea de negocio en la Región del Biobío ahora tiene un camino claro. Tras el éxito de la charla técnica realizada este miércoles en el Edificio Consistorial, la Oficina de Fomento Productivo de Talcahuano y el Centro de Negocios Sercotec mantienen abierta la convocatoria para orientar a los vecinos en la postulación al Capital Semilla Emprende 2026.

¿En qué consiste el beneficio?

El Capital Semilla es un fondo concursable que apoya la puesta en marcha de nuevos negocios. Los seleccionados pueden acceder a un subsidio de hasta $3.500.000 para asistencia técnica, capacitación, marketing y compra de activos (maquinaria o herramientas).

Requisitos para postular en Talcahuano:

Ser persona natural (chileno o extranjero con permanencia) mayor de 18 años. No tener inicio de actividades en primera categoría ante el SII. Tener una idea de negocio que se quiera implementar en la comuna de Talcahuano. Estar dispuesto a entregar un pequeño aporte en efectivo (co-financiamiento) si resultas seleccionado.

¿Cómo participar si no fuiste a la charla?

La Municipalidad ha dispuesto un formulario digital para coordinar las asesorías técnicas con los profesionales de Sercotec. Esto es crucial, ya que una postulación mal diseñada es la principal razón por la que los emprendedores quedan fuera.

Inscríbete aquí en el formulario de Fomento Productivo Talcahuano

Consejo experto para ganar el fondo

En 2026, Sercotec está priorizando proyectos que tengan un componente de sustentabilidad o digitalización. Si tu idea incluye economía circular o ventas por internet, tienes más posibilidades de obtener el puntaje máximo en la evaluación del “Modelo Canvas”.

Para más detalles, los emprendedores pueden acercarse directamente a la oficina de Microemprendimiento ubicada en el 8° piso del Edificio Consistorial de Talcahuano.