Restricción vehicular lunes 11 de mayo: los dígitos que no pueden circular y el horario

Este lunes 11 de mayo continúa la temporada de restricción vehicular 2026 en la Región Metropolitana. Además, la Delegación Presidencial extendió la alerta ambiental decretada el domingo, lo que suma restricciones adicionales para calefactores. La medida rige de lunes a viernes, excepto festivos, hasta el 31 de agosto, entre las 07:30 y las 21:00 horas.

Los dígitos restringidos este miércoles son el 2 y el 3, tanto para vehículos sin sello verde dentro del anillo Américo Vespucio, como para los cuatro dígitos en la provincia de Santiago más las comunas de Puente Alto y San Bernardo, donde además están restringidos el 4, 5, 6 y 7.

Alerta ambiental activa

Este lunes hay alerta ambiental en toda la Región Metropolitana. Eso significa que está prohibido encender calefactores a leña y derivados de la madera, excepto pellets, en toda la región. La medida será fiscalizada por equipos de la Seremi de Medio Ambiente junto a municipios y Carabineros. También está prohibido realizar quemas agrícolas.

El calendario completo de la restricción vehicular

Para que puedas planificar con anticipación, acá está el calendario oficial publicado en el Diario Oficial:

La medida rige de lunes a viernes (excepto festivos), entre 7:30 y 21:00 hrs, y se extenderá hasta el 31 de agosto. pic.twitter.com/tn4s6LC1Mh — Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) April 30, 2026

Vehículos sin sello verde (2 dígitos):

Lunes 4: 8 y 9

Martes 5: 0 y 1

Miércoles 6: 2 y 3

Jueves 7: 4 y 5

Viernes 8: 6 y 7

Vehículos sin sello verde en provincia de Santiago, Puente Alto y San Bernardo (4 dígitos):

Lunes 4: 6, 7, 8 y 9

Martes 5: 0, 1, 2 y 3

Miércoles 6: 4, 5, 6 y 7

Jueves 7: 8, 9, 0 y 1

Viernes 8: 2, 3, 4 y 5

Quiénes están exentos

Los vehículos con sello verde inscritos después del 1 de septiembre de 2011 no tienen restricción en condiciones normales de calidad del aire. Los eléctricos e híbridos también están exentos. En días de preemergencia o emergencia ambiental, la restricción se amplía e incluye más dígitos, incluso para algunos vehículos con sello verde.

Cuánto cuesta la multa

Si Carabineros te fiscaliza circulando con restricción, la multa va de 1 a 1,5 UTM. En mayo de 2026, una UTM vale $70.588, lo que equivale a entre $70.588 y $105.882 por infracción.