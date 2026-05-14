Si cumpliste o vas a cumplir 18 o 19 años este 2026, el Estado tiene un beneficio de $50.000 esperando por ti, pero no llega de forma automática: debes activarlo. Se trata del Pase Cultural, un aporte monetario que funciona a través del Bolsillo Electrónico de BancoEstado y que busca incentivar el consumo de arte y cultura entre los jóvenes.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el pase cultura?

Para este año, el beneficio está dirigido a quienes cumplan con tres condiciones clave:

Edad: Tener 18 o 19 años durante el año 2026. Vulnerabilidad: Pertenecer al 60% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares (RSH), con información vigente al 1 de diciembre de 2025. No haberlo recibido antes: El beneficio se entrega por una única vez.

El paso a paso para activar el dinero del Pase Cultural

A diferencia de otros bonos, este no se deposita como efectivo que puedas girar en un cajero. Sigue estos pasos:

Ingresa al portal de Ventanilla Única Social o a ChileCultura.gob.cl .

Accede con tu ClaveÚnica .

Si no tienes una CuentaRUT activa, el sistema te permitirá solicitar la apertura de una en el mismo trámite.

Una vez aprobada la solicitud, verás reflejado el saldo de $50.000 en una sección especial de tu App BancoEstado llamada “Bolsillo Pase Cultural”.

Ojo con el pago: ¿Cómo se usa en la caja?

Este es el dato que confunde a muchos: puedes configurar el beneficio en tu App de tres formas:

Activado (100%): El bono paga la totalidad de la entrada al cine o el libro. Aporte del 20%: El bolsillo cubre solo una parte y el resto se descuenta de tu saldo personal. Desactivado: Por si quieres guardar el dinero para un evento futuro.

El saldo tiene una vigencia de 12 meses desde que se deposita. Si no lo usas en ese plazo, el dinero vuelve a las arcas del Estado.