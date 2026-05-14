En un escenario económico que exige optimizar cada ingreso, el Bono de Protección —conocido como “Bono Dueña de Casa”— se alza como uno de los apoyos estatales más estables para las familias vulnerables. Este beneficio, que no requiere postulación, entrega un total de $456.792 distribuidos en 24 cuotas mensuales, pero exige un paso administrativo que muchas beneficiarias olvidan cumplir.

El requisito “invisible” para activar los pagos

Aunque no hay que postular, el bono no es 100% automático. El Estado invita a las familias del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades a participar de sus programas (ya sea Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos). Para recibir el dinero, la jefa de hogar debe aceptar la invitación y firmar la Carta de Compromiso y el Plan de Intervención. Una vez firmado, el pago se activa automáticamente al mes siguiente.

Montos actualizados para 2026

El aporte es decreciente, entregando más apoyo en los primeros meses de acompañamiento psicosocial. Durante este año, los valores por tramo son:

Primeros 6 meses: $24.523 mensuales.

Mes 7 al mes 12: $18.664 mensuales.

Mes 13 al mes 18: $12.832 mensuales.

Mes 19 al mes 24: $22.007 mensuales (valor reajustado según el Subsidio Único Familiar – SUF).

¿Cómo y dónde se cobra el Bono de Protección?

El pago se realiza preferentemente mediante depósito electrónico en la Cuenta RUT de la beneficiaria. En caso de no tener cuenta activa, el Ministerio de Desarrollo Social solicita la apertura de una sin costo para la usuaria. También existe la modalidad presencial en sucursales de BancoEstado o Caja Los Héroes, donde hay un plazo de 6 meses para cobrar antes de que el dinero retorne al fisco.

Consulta con tu RUT AQUÍ, si crees que perteneces al Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades o quieres revisar si tienes pagos pendientes de este u otros bonos para mujeres, puedes ingresar al portal oficial de ChileAtiende.