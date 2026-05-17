Cumplir el sueño de ser padres ya no tiene que ser una carga financiera impredecible. Gracias al Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico), los afiliados a Fonasa de los tramos B, C y D pueden acceder a tratamientos de fertilización asistida con un valor fijo y conocido de antemano, evitando sorpresas en la cuenta final.

Para este 2026, los precios han sido actualizados y el beneficio no solo incluye a las mujeres, sino que contempla procedimientos específicos para la infertilidad masculina.

¿Cuánto cuesta el tratamiento?

El sistema funciona con un copago establecido que cubre todo: honorarios médicos, pabellón, días cama y medicamentos durante la hospitalización.

Baja Complejidad Mujeres: El valor total es de $336.730. El paciente paga un copago de $202.040 .

Baja Complejidad Hombres: El valor total es de $100.020. El paciente paga un copago de $60.010.

El dato clave: El préstamo médico

Mucha gente posterga el tratamiento por no tener el efectivo inmediato. Sin embargo, Fonasa otorga un préstamo médico que cubre hasta el 53% del valor del copago, el cual se puede pactar en cuotas que se descuentan directamente por planilla, facilitando el acceso inmediato.

Novedades 2026: Alta Complejidad

Además de la baja complejidad, Fonasa mantiene coberturas para procesos críticos como:

Criopreservación de embriones: Copago aproximado de $76.850.

Aspiración Folicular: Copago de $236.040.

Requisitos para postular