El Gobierno confirmó los detalles del Subsidio de Gas Licuado, una medida orientada a apoyar a las familias durante el invierno. El beneficio llegará a cerca de 7,7 millones de hogares en Chile, pero no como muchos esperaban: no habrá balón físico entregado en casa ni operativo municipal. El mecanismo funciona como un cupón de $27.000 canjeables en distribuidoras de gas.

¿En qué consiste el subsidio de gas licuado?

El beneficio equivale a $27.000, el valor aproximado de un cilindro de gas licuado de 15 kilos. Es un cupón exclusivo para comprar gas y no puede usarse para otro tipo de compras. Si queda saldo después de la compra, puede abonarse a una siguiente carga. Si falta para completar el precio, el usuario paga la diferencia.

Las distribuidoras confirmadas para canjear el cupón son Gasco, Lipigas y Abastible.

La entrega comienza entre el 16 y 21 de junio de 2026 y el cupón tiene vigencia hasta el 30 de septiembre. Si no se usa antes de esa fecha, caduca automáticamente.

¿Quiénes pueden recibir el subsidio de gas?

El único requisito es pertenecer al 80% más vulnerable según la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares, con corte al 16 de abril de 2026. El beneficio está dirigido al jefe o jefa de hogar y no requiere postulación: el sistema identifica automáticamente a los beneficiarios.

Para verificar si te corresponde, ingresa a Ventanilla Única Social con tu RUT y Clave Única y revisa tu tramo socioeconómico.

¿Cómo se cobra el cupón?

Hay tres formas de acceder al beneficio, todas a través de BancoEstado:

CuentaRUT digital: desde la app de BancoEstado

desde la app de BancoEstado App RutPay: desde la billetera digital de BancoEstado

desde la billetera digital de BancoEstado Caja Vecina presencial: para quienes prefieren no usar aplicaciones. Esta modalidad fue incorporada por el Gobierno tras las críticas por la brecha digital que afectaba principalmente a adultos mayores.

¿Hay que ir a la municipalidad?

No. El beneficio no será gestionado por los municipios. La transferencia se hace directamente a través de BancoEstado, sin necesidad de trámites presenciales en la municipalidad.

Advertencia importante

Hay sitios web y publicaciones en redes sociales que ofrecen inscripción inmediata al subsidio del gas. Ninguno es oficial. El beneficio es automático y no requiere postulación. Si alguien te pide datos personales o Clave Única para inscribirte, es una estafa.