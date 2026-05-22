Un importante vuelco legal cambiará radicalmente la forma en que los chilenos interactúan con los teléfonos celulares al recibir llamadas de números desconocidos. La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) modificó su normativa interna y dejó sin efecto la obligación que tenían las empresas de utilizar los prefijos 600 y 809 para realizar llamadas de cobranza extrajudicial.

La medida se tomó luego de que la Corte Suprema acogiera un recurso de amparo económico presentado por la Asociación Gremial de la Industria de Retail Financiero. El gremio argumentó que catalogar estos contactos como “servicios complementarios” o spam telefónico dañaba gravemente su capacidad para gestionar deudas y recuperar créditos. Con el dictamen del máximo tribunal bajo el brazo, las firmas consiguieron que Subtel publicara los cambios regulatorios correspondientes en el Diario Oficial.

¿Qué significa esto en la práctica para ti?

En palabras simples, las empresas de cobranza y el retail ya no estarán obligados a mostrar los números 600 o 809 en tu pantalla cuando intenten comunicarse contigo por una deuda. De ahora en adelante, volverán a llamarte utilizando números de red fija tradicionales o combinaciones numéricas que simulan ser celulares comunes y corrientes, haciendo casi imposible distinguir a primera vista si se trata de un familiar, una emergencia o un cobro pendiente.

Desde el sector regulador explicaron que estas comunicaciones son consideradas legítimas dentro de la actividad económica, siempre y cuando se ajusten a los marcos legales vigentes.

Tus derechos siguen vigentes: ¿Cuáles son los límites de las empresas?

Aunque ya no cuentes con la ayuda visual del prefijo 600 para filtrar estas llamadas, la ley chilena protege a los consumidores del acoso telefónico. Las empresas de cobranza extrajudicial deben respetar estrictamente las siguientes reglas fiscales:

Horarios permitidos: Solo pueden llamarte de lunes a sábado entre las 08:00 y las 20:00 horas. Las llamadas los días domingos y festivos están completamente prohibidas.

Frecuencia máxima: Las empresas no pueden saturar tu teléfono. Existe un límite de contactos semanales permitidos para informar sobre una deuda vencida; superarlo constituye una infracción.

Prohibición de hostigamiento: No pueden informar a tu jefe, compañeros de trabajo, familiares ni vecinos sobre tu situación financiera, ni realizar conductas que afecten tu privacidad familiar o laboral.

Si una empresa te llama fuera de horario o supera los contactos permitidos utilizando estos “nuevos” números sin prefijo, puedes registrar los datos e ingresar un reclamo formal ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para exigir el cese inmediato del hostigamiento.