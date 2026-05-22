Es oficial. El tradicional panorama familiar de los santiaguinos está viviendo su cuenta regresiva. Los ejecutivos del parque de diversiones más grande de Chile confirmaron que el recinto del Parque O’Higgins tiene sus meses contados y que esta temporada invernal será la última en la que operará en su mítica ubicación central, tras más de cuatro décadas de historia.

La empresa ratificó que el cierre definitivo de las instalaciones de Santiago Centro se concretará durante el próximo verano de 2027. A partir de ese momento, se iniciará el complejo proceso de desmantelamiento y traslado de las atracciones mecánicas hacia la zona sur de la Región Metropolitana.

El año en que Santiago se quedará sin Fantasilandia

Un dato clave que los fanáticos deben considerar es que el proceso no será inmediato. Al tratarse de una infraestructura de alta complejidad tecnológica y de seguridad, la administración detalló que Fantasilandia pausará sus operaciones por completo durante todo el año 2027.

“No es un circo que se pueda cerrar un viernes y abrir un lunes en otra ciudad”, explicaron desde la compañía, advirtiendo que el periodo de transición mantendrá las puertas cerradas al público general mientras se levanta la nueva megaestructura.

Ojo con las entradas para este invierno

Ante el inminente cierre del recinto, la gerencia comercial anticipó un aumento explosivo en la demanda de tickets por parte de personas que buscan asistir “por última vez”. Por esta razón, hicieron un llamado urgente a planificar las visitas con anticipación, ya que se proyectan restricciones y límites de disponibilidad en los aforos de las entradas para los fines de semana y el periodo completo de vacaciones de invierno.

Actualmente, el parque abre de sábado a domingo (y festivos) entre las 11:00 y las 18:00 horas, pero cambiará a modalidad de semana completa (lunes a domingo) apenas se inicie el receso escolar oficial de los estudiantes.

¿Cómo será y dónde estará el nuevo parque?

El destino final está fijado en la comuna de San Bernardo, específicamente en la avenida Presidente Jorge Alessandri Rodríguez N°23.605 (kilómetro 26,5 de la Autopista Central, sector Lo Infante).

La nueva apuesta del parque de diversiones promete cambiar los estándares del entretenimiento urbano local: