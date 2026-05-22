Tiempo en Santiago: Pronostican brusco bajón de temperaturas para los próximos días

Quienes disfrutan de las tardes templadas en la Región Metropolitana deberán comenzar a sacar los abrigos definitivos. Aunque las primeras jornadas de esta semana laboral mantendrán tardes cálidas en Santiago, los principales reportes meteorológicos anticipan un quiebre radical en las condiciones climáticas justo en la antesala del fin de semana largo.

De acuerdo con los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y análisis técnicos sectoriales, la estabilidad primaveral tiene los días contados debido al próximo ingreso de nubosidad y un sistema que desplomará los termómetros en toda la cuenca capitalina.

De los 26°C al frío invernal: El día del cambio masivo

El inicio de semana registrará temperaturas máximas muy por sobre lo normal para mediados de mayo. Para este lunes 18 y el martes 19 de mayo se esperan peaks de hasta 25°C y 26°C a la sombra en el centro de Santiago, mientras que comunas de la zona norte como Colina o Lampa podrían rozar los 28°C.

Sin embargo, el panorama cambiará de forma paulatina a contar del miércoles 20, preparando el escenario para un fin de semana con ambiente plenamente invernal. El jueves 21 de mayo, día feriado por las Glorias Navales, el termómetro ya experimentará una baja considerable situándose cerca de los 18°C o 19°C.

El desplome térmico más crudo se consolidará hacia el sábado 23 de mayo, jornada donde la temperatura máxima apenas alcanzará los 16°C, acompañada de densas nieblas matinales que reducirán la visibilidad en las autopistas urbanas y rurales de la capital.

El pronóstico del tiempo en Santiago día por día:

Lunes 18: Mínima 7°C / Máxima 25°C (Soleado y despejado)

Martes 19: Mínima 8°C / Máxima 26°C (Peak de calor en la tarde)

Miércoles 20: Mínima 8°C / Máxima 22°C (Ingreso de nubosidad parcial)

Jueves 21 (Feriado): Mínima 6°C / Máxima 18°C (Nubosidad en aumento y ambiente más fresco)

Viernes 22: Mínima 8°C / Máxima 21°C (Cielo parcial)

Sábado 23: Mínima 7°C / Máxima 16°C (Día más frío, cubierto y con probabilidad de niebla)

Domingo 24: Mínima 6°C / Máxima 17°C (Cielo nublado variando a parcial)

Alerta por calidad del aire y calefacción

Junto con el brusco descenso de las temperaturas máximas, los expertos recuerdan mantener la precaución con el uso de sistemas de calefacción contaminantes. La falta de precipitaciones y los bajos niveles de viento empeorarán las condiciones de ventilación de la cuenca, elevando el riesgo de alertas ambientales durante las mañanas más frías de la semana. Por el momento, los modelos descartan la caída de lluvias para los próximos siete días en Santiago.