Pasaporte Patrimonial 2026: dónde retirarlo gratis en Santiago para el Día del Patrimonio

Falta muy poco para una de las citas culturales más masivas del año. Este sábado 30 y domingo 31 de mayo se celebrará una nueva edición del Día del Patrimonio 2026 (oficialmente llamado Día de los Patrimonios), que este año cumple su 27° aniversario bajo el lema “la historia que compartimos”.

Entre las múltiples actividades y edificios abiertos de forma 100% gratuita, una de las novedades que promete convertirse en el objeto más buscado por las familias y los amantes de la cultura es el Pasaporte Patrimonial 2026.

Se trata de un documento físico diseñado a modo de bitácora personal, el cual permite a los visitantes registrar su paso por los distintos monumentos, museos y centros culturales mediante timbres oficiales, pegatinas, firmas o distintivos especiales.

¿Cuál es la novedad de este año?

A diferencia de versiones anteriores, el Pasaporte Patrimonial de este año cuenta con un giro clave: no expira tras el fin de semana del evento. Está diseñado para ser utilizado como una bitácora cultural portátil durante todo el año 2026, sirviendo para coleccionar sellos en cada espacio patrimonial adherido que visites en el futuro, además de incluir páginas en blanco para anotaciones y recuerdos personales.

¿Dónde y cuándo retirar el Pasaporte Patrimonial 2026 en Santiago?

Los ejemplares impresos son limitados y comenzarán a distribuirse gratuitamente a partir del lunes 25 de mayo (y martes 26 según la disponibilidad local de stock).

En la Región Metropolitana, los adultos urbanos y familias que deseen asegurar su copia podrán acercarse a los principales espacios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, entre los que destacan:

Museo Nacional de Bellas Artes (José Miguel de la Barra 650, Santiago).

Museo Histórico Nacional (Plaza de Armas 951, Santiago).

Museo de Artes Decorativas / Museo Histórico Dominico (Av. Recoleta 683, Recoleta).

Biblioteca de Santiago (Av. Matucana 151, Santiago).

Archivo Nacional de Chile (Miraflores 50, Santiago).

Dirección Regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y oficinas sectoriales.

(Nota: La lista completa y exacta con las más de 30 locaciones habilitadas de Arica a Magallanes se puede revisar directamente en la plataforma oficial del evento).

¿Qué pasa si se agotan las copias físicas?

Debido a la alta demanda que genera este cuadernillo en la capital, las autoridades confirmaron que quienes no alcancen a retirar su copia en papel no quedarán fuera de la actividad. El sitio oficial dispondrá de una versión en formato digital imprimible (tamaño carta). Los ciudadanos podrán descargarlo, imprimirlo en sus casas y seguir las instrucciones de doblado para armar su propio pasaporte y recibir los timbres conmemorativos de igual manera.