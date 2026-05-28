¿Buscas ser padre? Fonasa ofrece el bono PAD desde $60 mil y casi nadie lo sabe
Los tratamientos de fertilidad ya tienen precio fijo en 2026. Conoce cuánto pagarás exactamente y cómo pedir el préstamo de Fonasa que cubre más del 50% del costo.
Cumplir el sueño de ser padres ya no tiene que ser una carga financiera impredecible. Gracias al Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico), los afiliados a Fonasa de los tramos B, C y D pueden acceder a tratamientos de fertilización asistida con un valor fijo y conocido de antemano, evitando sorpresas en la cuenta final.
Para este 2026, los precios han sido actualizados y el beneficio no solo incluye a las mujeres, sino que contempla procedimientos específicos para la infertilidad masculina.
¿Cuánto cuesta el tratamiento?
El sistema funciona con un copago establecido que cubre todo: honorarios médicos, pabellón, días cama y medicamentos durante la hospitalización.
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Baja Complejidad Mujeres: El valor total es de $336.730. El paciente paga un copago de $202.040.
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Baja Complejidad Hombres: El valor total es de $100.020. El paciente paga un copago de $60.010.
El dato clave: El préstamo médico
Mucha gente posterga el tratamiento por no tener el efectivo inmediato. Sin embargo, Fonasa otorga un préstamo médico que cubre hasta el 53% del valor del copago, el cual se puede pactar en cuotas que se descuentan directamente por planilla, facilitando el acceso inmediato.
Novedades 2026: Alta Complejidad
Además de la baja complejidad, Fonasa mantiene coberturas para procesos críticos como:
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Criopreservación de embriones: Copago aproximado de $76.850.
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Aspiración Folicular: Copago de $236.040.
Requisitos para postular
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Estar en los tramos B, C o D de Fonasa.
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Contar con un diagnóstico médico de infertilidad emitido por un especialista.
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Elegir un centro de salud (clínica o pensionado) que tenga convenio vigente para Bono PAD.