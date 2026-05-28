Hacer trámites con el Estado chileno suele ser sinónimo de abrir decenas de pestañas en el navegador o pasar la mañana saltando de sucursal en sucursal. Sin embargo, existe una plataforma digital que unifica los servicios más importantes del país y que gran parte de los ciudadanos aún no aprovecha al máximo: la Ventanilla Única Social.

Este sitio web, que funciona mediante el uso de la Clave Única, centraliza más de 130 trámites y permite acceder a información clave de 370 prestaciones estatales. Su objetivo es evitar que los usuarios deban navegar de forma independiente por las páginas de distintos ministerios.

¿Qué trámites clave puedes resolver en un solo lugar?

A diferencia de otros portales informativos, la Ventanilla Única Social te permite gestionar directamente documentos e inscripciones en cuatro áreas críticas:

Salud (Fonasa y Minsal): Es uno de sus atributos menos conocidos. El portal te permite comprar bonos de Fonasa, afiliarte al sistema y revisar el historial de licencias médicas. Además, cuenta con una opción de alta utilidad para pacientes del sistema público: consultar si estás en una lista de espera de salud , especificando la especialidad, desde qué fecha y cuál es el tiempo estimado de espera.

Beneficios y bonos pendientes: Si tienes la sospecha de que te correspondía un beneficio y no lo cobraste, el portal permite revisar el registro de los pagos y ayudas recibidas del Estado en los últimos 5 años, además de solicitar cobros pendientes de transferencias monetarias a través de ChileAtiende.

Registro Social de Hogares (RSH): Puedes descargar tu Cartola Hogar de forma directa, revisar tu tramo de calificación socioeconómica o realizar las solicitudes de actualización de datos de tu grupo familiar.

Vivienda: Permite realizar las postulaciones a los subsidios habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), tales como el DS1 (sectores medios) y el DS49 (sectores vulnerables), cuando los llamados se encuentran abiertos.

La urgencia del momento: El Subsidio Eléctrico 2026

El uso de este portal cobra especial relevancia durante estos días. Quienes pertenezcan al tramo del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares pueden ingresar a la Ventanilla Única Social para postular u obtener información sobre el Subsidio Eléctrico, cuyo proceso clave de postulación y actualización de datos se extiende entre el 26 de mayo y el 5 de junio de 2026. Cabe recordar que los hogares con pacientes electrodependientes ingresan de forma automática, sin importar su tramo socioeconómico.

Para acceder a toda tu información personalizada, solo debes ingresar al sitio oficial con tu RUN y Clave Única. La plataforma cuenta además con un diseño optimizado para celulares, facilitando la navegación para quienes realizan sus trámites en el transporte público o fuera del hogar.