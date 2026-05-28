El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educativo (DEMRE), en conjunto con el Ministerio de Educación (Mineduc), liberó el calendario oficial para el proceso de Admisión Universitaria 2027. Con esto, ya hay fechas definitivas para la inscripción de la PAES Regular 2026, la cual se rendirá a finales de este año.

Sin embargo, las autoridades hicieron un enérgico llamado a los estudiantes y egresados de enseñanza media para que planifiquen el trámite con tiempo. ¿La razón? A diferencia de procesos anteriores, este año el sistema cerrará de forma definitiva y no habrá ningún tipo de plazo extra ni prórroga de última hora.

“No dejen la inscripción para última hora. Háganlo con tranquilidad y holgura. Y no se confíen, porque si tradicionalmente ha habido unos días extras para inscribirse, a partir de este año eso ya no ocurrirá”, aseveró de forma tajante la directora del DEMRE, Leonor Varas.

¿Cuándo empieza y termina la inscripción a la PAES Regular?

El acceso a la plataforma única de inscripción estará habilitado por un periodo acotado:

Inicio de inscripciones: Lunes 1 de junio de 2026, a las 09:00 horas.

Cierre de inscripciones: Miércoles 22 de julio de 2026, a las 13:00 horas (plazo fatal).

El trámite se debe realizar de manera 100% online ingresando directamente a los portales oficiales de demre.cl o acceso.mineduc.cl.

¿Quiénes tienen inscripción gratis? (Beca PAES)

Un dato clave para el bolsillo familiar es que el costo de la prueba puede quedar cubierto en su totalidad. Tienen derecho a la exención del pago (100% gratuito):

Todos los estudiantes que actualmente estén cursando 4° Medio en colegios municipales, de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), particulares subvencionados y de administración delegada.

El beneficio se aplica de manera automática al momento de rellenar el formulario web, por lo que no requiere una postulación previa.

Para egresados de años anteriores o alumnos de colegios particulares pagados, el valor dependerá de la cantidad de pruebas que decidan inscribir (1, 2 o 3 o más pruebas).

Calendario completo de la Admisión 2027

Para que programes tus alarmas, estas son todas las fechas clave del proceso que se viene:

1 de junio de 2026: Comienza la inscripción PAES Regular y se publica la nómina preliminar de carreras.

15, 16 y 17 de junio de 2026: Rendición de la PAES de Invierno (proceso que ya cerró sus inscripciones).

17 de julio de 2026: Entrega de puntajes de la PAES de Invierno.

22 de julio de 2026 (13:00 hrs): Cierre definitivo de inscripciones PAES Regular.

24 de septiembre de 2026: Publicación de la oferta definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones.

30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2026: Rendición oficial de la PAES Regular.

4 de enero de 2027: Publicación de los resultados de puntajes de la PAES Regular.

4 al 7 de enero de 2027: Periodo oficial de postulaciones a las universidades de Chile.

18 de enero de 2027: Resultados del proceso de selección de alumnos.

19 al 28 de enero de 2027: Primera y segunda etapa del proceso de matrículas.

Cabe recordar que al momento de inscribirte, si estás rindiendo la prueba por primera vez, el sistema exige registrar las dos pruebas obligatorias (Competencia Lectora y Competencia Matemática 1), junto a al menos una electiva (Ciencias e/o Historia), mientras que la prueba M2 es requisito específico para carreras científicas y de ingeniería.