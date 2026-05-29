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Día de los Patrimonios 2026: El cambio de reglas en los recorridos que podrías perderte DATOS ÚTILES Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Día de los Patrimonios 2026: El cambio de reglas en los recorridos que podrías perderte

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El evento cultural más masivo de Santiago se toma este 30 y 31 de mayo. Te advertimos qué lugares exigen reserva digital inmediata y cuáles atienden gratis por orden de llegada.

El Mostrador Fuente Preferida

Este sábado 30 y domingo 31 de mayo, Santiago vivirá una nueva versión del Día de los Patrimonios 2026. Cientos de palacios, teatros históricos y centros culturales del Gran Santiago abrirán sus puertas de forma 100% gratuita.

Sin embargo, para el ciudadano de a pie que planea su fin de semana, la experiencia puede volverse frustrante debido a las aglomeraciones.

Los imperdibles que requieren inscripción previa (Cupos limitados)

Si estás leyendo esto y no te has inscrito, debes ingresar cuanto antes a las plataformas oficiales de estos recintos, ya que sus cupos digitales se agotan en minutos:

  • Palacio de La Moneda (Santiago Centro): La casa de gobierno abrirá sus salones patrimoniales y los patios de Los Naranjos y Los Cañones de 09:00 a 16:30 horas. Las visitas son guiadas y exigen registro previo en el sitio web de la Presidencia por razones de seguridad.

  • Banco Central de Chile (Agustinas 1180): Una oportunidad única el domingo 31 de mayo (09:00 a 17:00 horas) para conocer la oficina presidencial, el museo numismático y ver lingotes de oro reales. Requiere inscripción digital previa.

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Rutas sin reserva: Panoramas por orden de llegada

Si prefieres improvisar en familia este sábado o domingo sin estar amarrado a una aplicación, estos espacios emblemáticos atenderán de forma continua:

  • Teatro Municipal de Santiago (Agustinas 794): Abrirá exclusivamente el domingo 31 de mayo, de 10:00 a 16:30 horas. Ofrecerá recorridos guiados sin inscripción previa para conocer la majestuosidad de su sala principal y sus pasillos históricos.

  • Palacio Cousiño (Dieciocho 438): Sábado 30 de mayo. Tendrá una llamativa recreación ambiental de la Belle Époque en sus jardines exteriores (9:00 a 18:00 horas) y visitas al opulento primer piso del palacio hasta las 14:00 horas.

  • Museo Nacional de Bellas Artes (Parque Forestal): Abierto ambos días de 10:00 a 18:30 horas. No requiere inscripción previa. Además de sus colecciones históricas, el sábado contará con talleres de dibujo infantil y un concierto de jazz en vivo en el hall central.

Cambios de última hora: Lo que quedó suspendido

Es importante recordar que no todos los recintos anunciados originalmente estarán disponibles. Los recorridos de memoria programados en el Estadio Nacional quedaron totalmente suspendidos debido a la reprogramación del partido de fútbol de alta convocatoria entre Universidad de Chile y Deportes Concepción en el recinto ñuñoíno.

Para revisar el mapa completo con las más de 70 actividades comunales en Providencia, Ñuñoa y el resto del país, puedes consultar la plataforma unificada del Ministerio de las Culturas.

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