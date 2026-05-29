Gobierno lamenta desempleo de 9,1% y apunta a estancamiento económico

El Gobierno reaccionó con preocupación a las últimas cifras de desempleo informadas por el INE, que ubicaron la tasa de desocupación en 9,1% durante el trimestre móvil febrero-abril de 2026. En la Región Metropolitana, el registro llegó a 9,7%.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, atribuyó el escenario a una situación “heredada” y a “un país que lleva más de una década estancado”. En ese marco, sostuvo que tener a casi 950 mil personas sin trabajo constituye “un auténtico drama social” y planteó que recuperar el crecimiento económico es clave para sostener el progreso social.

El ministro Mas también vinculó la respuesta del Ejecutivo al proyecto de Reconstrucción Nacional, al que definió como un primer paso para avanzar hacia el cambio que, a su juicio, requiere el país. “No hay tiempo que perder”, afirmó, apuntando al impacto sobre las familias.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, también abordó el deterioro del mercado laboral. Señaló que se trata del peor registro desde el trimestre abril-junio de 2021 y remarcó que el desempleo lleva 40 meses sobre el 8%. Además, advirtió por la calidad de los nuevos puestos: según dijo, se crearon 68 mil empleos, pero se destruyeron 4 mil formales y se generaron 108 mil informales.

Rau agregó que el desempleo juvenil llegó a 22,8% y anticipó que el Gobierno presentará indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal antes del 15 de junio, destacándolo como una medida pro empleo femenino.