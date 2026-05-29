Este sábado 30 y domingo 31 de mayo se celebra en todo el país una nueva edición del Día de los Patrimonios 2026. Durante este fin de semana, cientos de edificios históricos, museos y espacios habitualmente cerrados al público abrirán sus puertas de forma 100% gratuita.

Sin embargo, el gran error de muchos santiaguinos es confiar en que se puede llegar y entrar a cualquier lugar. Muchos de los recorridos más espectaculares de la capital funcionan con inscripción previa obligatoria, y los cupos digitales suelen volar en cuestión de minutos.

Si vives en Santiago y quieres armar una ruta inolvidable, aquí te dejamos los lugares más emblemáticos, los secretos mejor guardados de la zona urbana y lo que debes hacer para no quedarte fuera.

Los imperdibles con inscripción previa (¡Hay que apurarse!)

Palacio de La Moneda: El destino más codiciado de la jornada. Los recorridos guiados por los patios y salones tradicionales de la casa de Gobierno exigen registrarse previamente en el sitio oficial de la Presidencia.

Banco Central de Chile: Ubicado en pleno Santiago Centro (Agustinas 1180), te permite conocer las oficinas de las máximas autoridades económicas y salones históricos. Revisa sus redes y web oficial para activar tu pase digital.

El Santiago subterráneo e histórico (Por orden de llegada)

Si prefieres evitar las inscripciones previas y hacer filas, existen joyas urbanas imperdibles que atienden de forma continua:

La bóveda secreta del Registro Civil: Uno de los panoramas más sorprendentes. Podrás ingresar a las profundidades subterráneas que resguardan más de 50 millones de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción que datan desde 1885. Dónde: Huérfanos 1570, Santiago Centro. Horario: Sábado y domingo de 10:00 a 14:00 horas.

Cripta del Libertador Bernardo O’Higgins: Ubicada bajo la Plaza de la Ciudadanía, este imponente espacio subterráneo resguarda los restos del prócer de la Patria y de soldados desconocidos de la Guerra del Pacífico. Dónde: Plaza de la Ciudadanía (subterráneo), Santiago Centro. Horario: De 10:00 a 17:00 horas en horario continuado.

Palacio Cousiño y su recreación “Belle Époque”: Un viaje al lujo del Santiago del siglo XIX. Mientras en los jardines habrá representaciones de época (de 9:00 a 18:00 horas), el interior del palacio abrirá sus puertas para recorridos guiados. Dónde: Dieciocho 438, Santiago Centro. Horario: Recorridos por el interior hasta las 14:00 horas.



El dato “pop” para el WhatsApp del fin de semana

Para los amantes de la cultura urbana y la gastronomía, este año la tradicional cadena Dominó presentará en su icónico local de la calle Agustinas el “Monumento al completo”, una exhibición especial que recorrerá la historia de este emblema culinario nacional, revelando secretos de su preparación con sorpresas para los asistentes.

¿Cómo buscar más actividades y revisar horarios?

El Ministerio de las Culturas ya habilitó la plataforma oficial donde puedes filtrar por región, comuna, día (sábado o domingo) y tipo de actividad (presencial o virtual). Te recomendamos planificar tus trayectos con anticipación considerando el flujo del transporte público en el centro de Santiago.