Las peores contraseñas de 2026: revisa si la tuya está en la “lista negra”

A pesar de las constantes advertencias de seguridad, los chilenos seguimos cayendo en los mismos errores. Este miércoles 6 de mayo se conoció el nuevo ranking de las contraseñas más utilizadas en el mundo y en Chile durante 2026, y los resultados son alarmantes: “123456”, “password” y “qwerty” siguen liderando una lista que es música para los oídos de los hackers.

La “Lista Negra” de 2026

Si alguna de tus claves para el banco, el correo o tus redes sociales es una de las siguientes, estás en riesgo inminente:

Secuencias numéricas: 123456, 123456789, 0000. Palabras obvias: “contraseña”, “admin”, “bienvenido”. Datos personales: Tu RUT (sin puntos ni guion), tu fecha de nacimiento o el nombre de tu mascota. Teclado físico: “qwerty”, “asdfgh”.

¿Por qué es peligroso hoy?

En mayo de 2026, los ataques de brute force (fuerza bruta) se realizan mediante Inteligencia Artificial. Una contraseña de 8 letras minúsculas es descifrada de forma instantánea. Si a eso le sumas que muchos usuarios repiten la misma clave en su CuentaRUT y en su correo personal, el hackeo de una cuenta significa el acceso total a su patrimonio.

El truco de los “tres segundos” para una clave segura

Los expertos en ciberseguridad recomiendan abandonar las palabras simples y adoptar frases de paso.

Error: “Santiago2026” (Predecible).

Acierto: “MeGustaElPanConPalta22#” (Larga, fácil de recordar para ti, imposible para una máquina).

Pasos obligatorios para este jueves: