La cuenta regresiva ya terminó. La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) realizó el lanzamiento oficial del CyberDay 2026, la jornada de comercio electrónico más masiva del país. Para esta edición se confirmaron 572 marcas y empresas participantes, las cuales prometen millonarios descuentos para aliviar el bolsillo en pleno invierno.

Si estás esperando para renovar el hogar, planificar un viaje o comprar tecnología, aquí te contamos las fechas definitivas, los rubros que tendrán mejores rebajas y las herramientas clave para que no te pasen “gato por liebre”.

¿Cuándo empieza y cuánto dura el CyberDay 2026?

El evento arrancará oficialmente el lunes 1 de junio a las 00:00 horas (la medianoche del domingo) y se extenderá por tres días, finalizando el miércoles 3 de junio a las 23:59 horas.

Las categorías con mayores descuentos

Según adelantaron desde la organización, las ofertas promedio más atractivas de este año se concentrarán en cuatro grandes áreas urbanas y familiares:

Moda y vestuario: 27% de descuento promedio.

Hogar y decoración: 26% de descuento promedio.

Infantil y juguetes: 25% de descuento promedio.

Deportes y outdoor: 24% de descuento promedio.

La gran novedad: “Cyber AI”

Para evitar que pierdas horas buscando entre cientos de páginas web, la edición 2026 estrena Cyber AI, una plataforma de inteligencia artificial generativa integrada en el sitio oficial. A través de este sistema, podrás escribir lo que necesitas en lenguaje natural (por ejemplo: “zapatillas de running baratas talla 41”) y la IA filtrará las ofertas reales de las marcas oficiales de forma inmediata.

El truco para evitar estafas y el “derecho a arrepentirse”

Comprar apurado suele ser una mala idea. Para asegurar un ahorro real, los expertos recomiendan utilizar plataformas verificadoras de precios como Knasta o Descuentos Rata, que muestran el historial del valor del producto y te dicen si la oferta es real o si inflaron el precio días antes.

Por su parte, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) recordó que los derechos en compras digitales son idénticos a las presenciales. Esto incluye la garantía legal de seis meses si el producto falla y el vital derecho a retracto: tienes 10 días desde que recibiste el producto para deshacer la compra y exigir la devolución del dinero si el artículo no cumple tus expectativas, sin necesidad de dar explicaciones.