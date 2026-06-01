El nuevo Cupón de Gas Licuado entrega un subsidio de $27.000 para ayudar a las familias a costear la calefacción y la cocina este invierno. Sin embargo, en el mercado actual chileno, muchos cilindros de gas (especialmente los de 11 y 15 kilos) tienen precios que varían entre los $17.000 y $25.000 dependiendo de la comuna y la distribuidora.

Esto plantea una duda inmediata para miles de beneficiarios: ¿Qué pasa con el saldo si el cilindro de gas cuesta menos de $27.000? ¿Se pierde ese “vuelto”?

La respuesta corta es no, el dinero no se pierde inmediatamente, pero la forma en que decidas usar el beneficio determinará si puedes aprovechar ese dinero guardado o si terminarás extinguiéndolo por error.

Si pagas con formato digital (App BancoEstado / RUT Pay)

Esta es la opción más segura para no perder ni un solo peso del subsidio. Si activaste tu beneficio en cupondegas.gob.cl y decides realizar el canje de forma digital desde tu teléfono al momento en que el repartidor llega a tu casa, el proceso del saldo opera así:

Si el cilindro cuesta $22.000 , el sistema descontará exactamente ese valor del cupón estatal.

Los $5.000 restantes quedarán guardados de forma automática como saldo a favor en la sección “Aportes del Estado” de tu aplicación.

Podrás utilizar ese “vuelto” acumulado en tu siguiente compra de gas, sumándolo si es necesario a tu saldo propio de la CuentaRUT.

Si pides el voucher físico en CajaVecina (El riesgo real)

Aquí es donde los usuarios deben tener máxima precaución. Si decides acudir presencialmente a una CajaVecina para que te impriman el cupón en papel, el tratamiento del dinero cambia radicalmente debido a las reglas del sistema de vouchers:

Vencimiento express: El papel impreso que te entrega el negocio de barrio tiene una vigencia estricta de 3 días corridos (72 horas) .

¿Qué pasa si me sobra? Al pasarle el papel al repartidor para un gas de menor valor, el saldo restante no se te entregará en dinero en efectivo ni se cargará automáticamente a tu cuenta corriente.

El “vuelto” queda retenido en el sistema informático. Para volver a rescatar esos pesos que te sobraron, deberás asistir nuevamente a una CajaVecina a solicitar una reimpresión del saldo a favor. Si dejas pasar las 72 horas sin hacer este trámite, ese saldo sobrante caducará y retornará al Fisco.

La fecha límite definitiva

Independiente de si te sobran $1.000, $5.000 o $10.000 en tu cuenta del beneficio, existe un plazo fatal para gastar hasta el último peso. Todos los saldos remanentes del Cupón de Gas Licuado expiran de forma definitiva el 30 de septiembre de 2026. Después de esa fecha, las cuentas se vaciarán y no habrá derecho a reclamo o reembolso.