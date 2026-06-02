Quienes postergan su vida laboral y personal para cuidar a un familiar con dependencia severa o discapacidad en Chile cuentan con una red de apoyo estatal que muchas veces se desconoce. A través del sistema nacional Chile Cuida, las personas cuidadoras no remuneradas pueden acceder tanto a rebajas directas en el comercio como a un aporte económico mensual.

El primer gran beneficio es el Programa de Pago a Cuidadores (Estipendio). Este aporte monetario entrega un monto máximo mensual de $32.991 por cada persona con dependencia severa a cargo (con un límite de hasta tres asignaciones). Este dinero no es imponible, es compatible con otros subsidios y se deposita directamente mediante el Instituto de Previsión Social (IPS). A diferencia de otros bonos, la postulación no la hace el cuidador en una oficina, sino el equipo médico del respectivo consultorio o CESFAM donde se atiende el paciente.

El segundo pilar corresponde a la Red de Empresas Chile Cuida, un conjunto de convenios privados a los que se accede únicamente presentando la Credencial de Persona Cuidadora. Entre los descuentos más importantes vigentes para este año destacan:

Farmacias (Cruz Verde y Redfarma): Descuentos de hasta un 20% en productos de higiene, insumos médicos y pañales, además de rebajas de entre 10% y 12% en medicamentos con receta.

Gas Licuado y Calefacción: Convenios específicos para rebajar el costo de las cargas de gas para el hogar.

Atención de Salud Preferente: Prioridad total en sucursales de Fonasa, ChileAtiende, IPS y centros de atención primaria de salud, disminuyendo los tiempos de espera para trámites y horas médicas.

Apoyo en Hogar y Servicios: Rebajas en exámenes de laboratorio y ecografías a domicilio con prestadores en convenio (como Examedi en la Región Metropolitana), junto a rebajas en cuentas básicas para afiliados a cajas de compensación asociadas.

¿Cómo registrarse para obtener la credencial?

Para validar el rol y acceder a las rebajas comerciales, se debe ingresar al sitio web de la Ventanilla Única Social o directamente al portal del Registro Social de Hogares (RSH) utilizando la ClaveÚnica. Una vez dentro, el usuario debe completar el módulo denominado “Complemento por Cuidados”, ingresando los datos de la persona asistida y adjuntando los documentos que acrediten la condición de dependencia o discapacidad. Tras la validación municipal, se emitirá una credencial física o digital con código QR de forma totalmente gratuita.