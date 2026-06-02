Publicidad
¿Buscas ser padre? Fonasa ofrece el bono PAD desde $60 mil y casi nadie lo sabe DATOS ÚTILES Cedido

¿Buscas ser padre? Fonasa ofrece el bono PAD desde $60 mil y casi nadie lo sabe

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Los tratamientos de fertilidad ya tienen precio fijo en 2026. Conoce cuánto pagarás exactamente y cómo pedir el préstamo de Fonasa que cubre más del 50% del costo.

El Mostrador Fuente Preferida

Cumplir el sueño de ser padres ya no tiene que ser una carga financiera impredecible. Gracias al Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico), los afiliados a Fonasa de los tramos B, C y D pueden acceder a tratamientos de fertilización asistida con un valor fijo y conocido de antemano, evitando sorpresas en la cuenta final.

Para este 2026, los precios han sido actualizados y el beneficio no solo incluye a las mujeres, sino que contempla procedimientos específicos para la infertilidad masculina.

¿Cuánto cuesta el tratamiento?

El sistema funciona con un copago establecido que cubre todo: honorarios médicos, pabellón, días cama y medicamentos durante la hospitalización.

  • Baja Complejidad Mujeres: El valor total es de $336.730. El paciente paga un copago de $202.040.

  • Baja Complejidad Hombres: El valor total es de $100.020. El paciente paga un copago de $60.010.

También te puede interesar:
Sin gratuidad y revisión de mochilas: 4 cambios del proyecto Escuelas Protegidas que debes saber
Sin gratuidad y revisión de mochilas: 4 cambios del proyecto Escuelas Protegidas que debes saber
El bono de $58 mil que el Estado deposita dos años seguidos y casi nadie sabe que existe
El bono de $58 mil que el Estado deposita dos años seguidos y casi nadie sabe que existe

El dato clave: El préstamo médico

Mucha gente posterga el tratamiento por no tener el efectivo inmediato. Sin embargo, Fonasa otorga un préstamo médico que cubre hasta el 53% del valor del copago, el cual se puede pactar en cuotas que se descuentan directamente por planilla, facilitando el acceso inmediato.

Novedades 2026: Alta Complejidad

Además de la baja complejidad, Fonasa mantiene coberturas para procesos críticos como:

  • Criopreservación de embriones: Copago aproximado de $76.850.

  • Aspiración Folicular: Copago de $236.040.

Requisitos para postular

  1. Estar en los tramos B, C o D de Fonasa.

  2. Contar con un diagnóstico médico de infertilidad emitido por un especialista.

  3. Elegir un centro de salud (clínica o pensionado) que tenga convenio vigente para Bono PAD.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad