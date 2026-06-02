Para postular a cualquier beneficio del Estado, subsidios habitacionales, rebajas en las cuentas de la luz o bonos familiares, existe un documento que se ha vuelto indispensable para los chilenos: la Cartola Hogar.

Este certificado oficial, emitido por el Registro Social de Hogares (RSH), es el documento que las instituciones públicas y municipales exigen para verificar en qué tramo de vulnerabilidad socioeconómica te encuentras (ya sea el 40%, 60%, 80% o 90%).

Si necesitas realizar un trámite urgente y no quieres perder tiempo haciendo filas en la municipalidad o en las oficinas de ChileAtiende, existen formas rápidas de obtenerla directamente desde tu celular o computador.

¿Cómo descargar la Cartola Hogar por internet?

El método más rápido y utilizado por los santiaguinos es la vía online. Para hacerlo, solo debes seguir estos pasos:

Ingresa al sitio oficial del Registro Social de Hogares, CLIC AQUÍ. Haz clic en el botón “Ir a mi registro” e ingresa con tu Clave Única. Una vez dentro de tu perfil familiar, verás una opción destacada que dice “Descargar Cartola Hogar”. El sistema generará automáticamente un archivo en formato PDF que puedes guardar en tu teléfono o imprimir. Este documento cuenta con un código verificador digital, por lo que es 100% válido para cualquier trámite.

Otras opciones: Tótems en el Metro y videollamadas

Si no recuerdas tu Clave Única o prefieres otra alternativa tecnológica, el Estado habilitó estos canales:

Videoatención: Puedes ingresar a la Sucursal Virtual de ChileAtiende, CLIC AQUÍ, para que un funcionario te atienda mediante videollamada de lunes a viernes. Solo necesitas tener tu cédula de identidad a mano para confirmar tu identidad.

Módulos de autoatención (Tótems): En varios municipios de la Región Metropolitana, oficinas de Fonasa y Módulos Express de ChileAtiende, existen pantallas donde puedes escanear tu carnet y rellenar tus datos para imprimir la cartola gratis de forma inmediata.

Ojo con la fecha: ¿Cuándo se actualizan los datos de mi cartola?

Muchos usuarios se confunden porque realizan una actualización de sus ingresos o agregan a un nuevo integrante familiar, pero el cambio no se refleja de inmediato.

Debes saber que la plataforma del Registro Social de Hogares procesa la información y actualiza las cartolas durante los primeros días hábiles de cada mes. Por ende, si hiciste una modificación a mediados de mes, tendrás que esperar los primeros días del mes siguiente para descargar el documento con los datos nuevos y corregidos.