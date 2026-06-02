Viajar en tren es una de las experiencias preferidas por los chilenos, pero hay un recorrido en el extremo norte del país que pocos conocen y que destaca por su mística. Se trata del “Tren de las Estrellas”, un servicio turístico especial de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) que invita a los pasajeros a adentrarse en el Desierto de Atacama durante la noche para disfrutar de una velada de astroturismo y patrimonio.

El trazado ferroviario une la ciudad de Arica con la histórica Estación Central (ubicada a 70 kilómetros, en pleno Valle del Lluta), superando una impresionante pendiente de ingeniería del 3% y regalando postales únicas bajo uno de los cielos más limpios del planeta.

¿Qué incluye la experiencia del Tren de las Estrellas?

A diferencia de los trenes convencionales, este servicio está diseñado íntegramente para el turismo y la astronomía. El boleto incluye:

Recorrido guiado por el Museo in-situ en la Maestranza Chinchorro.

Guía turístico a bordo (docentes especializados) durante el trayecto.

Snack de cortesía (barra de cereal y botella de agua) y café/té en la cafetería.

Actividad astronómica en Estación Central: una charla especializada a cargo de astrónomos y observación guiada del cielo nocturno mediante telescopios de alta definición.

Itinerario de viaje

El servicio opera con un horario nocturno planificado para asegurar la mejor visibilidad del cielo:

17:40 horas: Apertura de puertas en la Maestranza Chinchorro (Arica), la cual cuenta con estacionamientos habilitados.

18:30 horas: Salida del tren desde el Andén Chinchorro.

21:20 horas: Arribo a Estación Central e inicio de la actividad de astronomía con telescopios.

23:00 horas: Salida del tren de regreso.

02:00 horas: Llegada final al Andén Chinchorro en Arica.

¿Cuál es el valor de los boletos y dónde comprarlos?

El valor del pasaje general para el circuito completo del Tren de las Estrellas es de $20.000 por persona.

Debido a que el tren cuenta con capacidad limitada y las salidas son programadas para fechas específicas, los boletos se deben adquirir de forma anticipada a través del sitio web oficial de EFE Trenes de Chile en su sección de servicios turísticos.

Desde la organización recomiendan a los pasajeros llevar dinero en efectivo para el consumo dentro de la cafetería de la estación, ya que la señal de datos móviles en pleno desierto puede presentar intermitencias, dificultando los pagos con tarjetas de débito o crédito.