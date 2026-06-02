A partir de este lunes 1 de junio, la Pensión Garantizada Universal (PGU) expande de forma oficial su cobertura en el país gracias a la entrada en vigencia escalonada de la Reforma de Pensiones. Esta modificación legal abre la puerta para que miles de adultos mayores que antes se encontraban excluidos del sistema de aportes estatales comiencen a recibir este sustento económico mensual.

El despliegue de las nuevas incorporaciones se realizará por tramos, comenzando de inmediato con sectores prioritarios de la población y extendiéndose de forma progresiva durante los próximos meses.

¿Quiénes pueden pedir la PGU desde este mes?

De acuerdo con la información validada por la red ChileAtiende, el beneficio se abre desde este 1 de junio de 2026 para los siguientes grupos:

Pensionados de gracia y de leyes de reparación: Esto incluye a personas bajo las leyes Rettig, Valech y exonerados políticos. Podrán solicitarlo a contar de este mes quienes tengan 75 años o más . (Nota: Los mayores de 65 años de este mismo grupo deberán esperar a junio de 2027).

Pensionados de montepío de la defensa y policías: Quienes reciben jubilaciones por viudez o herencia de Capredena y Dipreca quedarán integrados en una etapa posterior fijada para septiembre de 2027.

Los requisitos clave para postular

Para acceder al pago —tanto si perteneces a los nuevos grupos como si eres un adulto mayor que cumple los 65 años— se deben cumplir estrictamente las siguientes exigencias:

Edad mínima: Tener 65 años cumplidos (o contar con la edad específica exigida por tu tramo de exención). Valla socioeconómica: No integrar el 10% más rico de la población. Este cálculo se determina mediante el Indicador de Focalización Previsional, el cual cruza directamente la información del Registro Social de Hogares (RSH) con los ingresos reales demostrables de todo el grupo familiar. Residencia en el país: Acreditar residencia en territorio chileno por un lapso no menor a 20 años (contados desde que el solicitante cumplió los 20 años de edad). Adicionalmente, se exige haber vivido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de la solicitud. Tope de pensión base: Contar con una pensión base autofinanciada menor o igual a $1.252.602.

Montos actuales y el “bono extra” por edad

El aporte mensual varía de acuerdo a los ingresos del jubilado y cuenta con un beneficio mayor para los adultos de edad más avanzada:

Pensión base igual o menor a $789.139: Recibe el monto máximo regular de $231.732 .

Pensión base entre $789.139 y $1.252.602: El Estado entrega un monto variable proporcional (va disminuyendo a medida que la jubilación propia es más alta).

Mayores de 82 años: Reciben un monto tope especial de $250.275 mensuales.

Importante: Este monto mayor para la cuarta edad se expandirá para los mayores de 75 años en septiembre de 2026, y para los mayores de 65 años en septiembre de 2027.

Paso a paso: Cómo postular a la PGU en línea

El trámite se puede realizar sin salir de casa utilizando internet, mediante una videollamada o de forma presencial:

1.Ingresa al portal oficial:Requiere ClaveÚnica. Entra al sitio web de ChileAtiende e introduce tu RUT y fecha de nacimiento para verificar si cumples con las condiciones iniciales del sistema. 2.Autenticación de identidad:Paso obligatorio. Si el sistema te indica que estás habilitado, haz clic en “Postular” e inicia sesión con tu ClaveÚnica del Registro Civil. 3.Completa el formulario:Datos de contacto. Rellena el formulario digital con tus datos actualizados (teléfono, correo electrónico y comuna de residencia) y presiona enviar. Tu postulación quedará registrada bajo un código de seguimiento.

Si prefieres asistencia personalizada, puedes optar por la Videoatención en la web de ChileAtiende mostrando tu cédula de identidad ante la cámara, llamar al call center 101, o acudir directamente de forma presencial a las sucursales del Instituto de Previsión Social (IPS), tu AFP o la municipalidad correspondiente.