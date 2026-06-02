Si tu patente termina en este dígito, tienes hasta el 30 de junio para evitar multas de hasta $106 mil pesos y que te saquen el auto de circulación. Revisa el truco para asegurar hora rápido.

Con la llegada de junio, arranca un nuevo mes en el calendario automotriz de Chile y, con ello, la obligación para miles de conductores de cumplir con la Revisión Técnica 2026. Un trámite clave que no solo garantiza la seguridad en las calles, sino que se vuelve crítico durante los meses de invierno en Santiago debido a las restricciones y preemergencias ambientales.

Si dejas pasar la fecha, te expones a sanciones económicas severas y a la posibilidad real de perder tu vehículo temporalmente en una fiscalización de Carabineros o inspectores fiscales.

¿A qué patentes les corresponde la revisión técnica en junio?

De acuerdo con el calendario oficial del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), durante todo el mes de junio tienen prioridad y exclusividad los vehículos motorizados particulares cuya placa patente termine en el dígito 3.

Si tu patente finaliza en 3, tienes plazo máximo hasta el martes 30 de junio para obtener el sello verde de aprobación.

(Nota: Si tu patente termina en 1 o 2 y se te pasó el plazo en abril o mayo, te encuentras en calidad de “atrasado”. Puedes ir a la planta igual, pero te arriesgas a que te pasen un parte en el trayecto).

El millonario costo de andar con el documento vencido

Conducir un vehículo sin la revisión técnica al día es considerado una infracción grave a la Ley de Tránsito. Si te fiscalizan con el documento vencido, las consecuencias para tu bolsillo y movilidad diaria serán inmediatas:

Multas en dinero: Te arriesgas a una sanción que va desde las 1 a las 1,5 UTM. Esto significa desembolsar entre $70.500 y $106.000 pesos aproximadamente , dependiendo del valor de la unidad al día de la citación al Juzgado de Policía Local.

Retiro del vehículo: La ley faculta expresamente a Carabineros y fiscalizadores a retirar tu auto de circulación con grúa y trasladarlo directamente a los corrales municipales. Esto te obligará a pagar, además de la multa, el costo diario del aparcadero y el traslado de la grúa.

Bloqueo de trámites: No estar al día te impedirá por completo realizar la renovación o trámites asociados al Permiso de Circulación.

La exigencia clave de este año para no ser rechazado

A diferencia de inviernos anteriores, las plantas de revisión técnica (PRT) están aplicando de forma estricta la normativa de la Ley 21.601. Antes de llevar tu auto, asegúrate de que tenga el grabado obligatorio de la patente en todos los vidrios y espejos laterales. Si tu vehículo no cumple con el formato o le falta el grabado en alguna de las ventanas, será rechazado de inmediato y perderás el tiempo del viaje.

Asimismo, considerando las malas condiciones de ventilación de Santiago en junio, revisa que el tubo de escape no emita humo visible y que los neumáticos cuenten con la profundidad de surco legal para evitar rebotes por el ítem de emisión de gases y seguridad vial.

¿Cómo saber si tengo la revisión al día y dónde agendar?

Si tienes dudas sobre cuándo vence exactamente tu certificado anterior o quieres revisar los datos de un auto usado, puedes ingresar tu placa patente de forma gratuita en el sitio oficial de la Planta de Revisión Técnica (PRT).

Para evitar filas de hasta cuatro horas —las cuales colapsan las calles de Santiago habitualmente los últimos tres días del mes—, se recomienda ingresar al mismo portal web de la PRT, buscar la pestaña de Reserva de Hora y agendar una cita previa en la planta más cercana a tu comuna. Ir con hora reservada reduce el trámite a menos de 45 minutos.