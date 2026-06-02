Se acerca un proceso clave para el bolsillo de los hogares vulnerables en Santiago y todo el país. El pasado martes 26 de mayo arrancó oficialmente la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico 2026, el beneficio estatal transitorio diseñado para amortiguar las alzas en las tarifas de la luz.

El proceso de postulación será extremadamente acotado: comenzó a las 00:00 horas del 26 de mayo y cerrará de forma definitiva el viernes 5 de junio de 2026. Sin embargo, existe un requisito de fecha con el que debes tener cuidado para no quedar fuera del beneficio.

La fecha límite oculta que debes cumplir en junio

Aunque las postulaciones terminen los primeros días de junio, el Ministerio de Energía estableció una fecha de corte posterior que es obligatoria: debes estar completamente al día en el pago de tus cuentas de luz (o tener un convenio de pago vigente) al 22 de junio de 2026. Si registras morosidad a esa fecha, tu postulación será rechazada de inmediato, aunque hayas hecho el trámite a tiempo.

¿Quiénes deben postular y quiénes lo reciben automático?

Postulación automática: Si tu hogar ya fue beneficiado en la cuarta convocatoria y tus condiciones socioeconómicas no han cambiado, no necesitas hacer nada . Tu postulación es automática y tus datos ya están precargados en el sistema. Solo debes ingresar a la web si te cambiaste de casa o necesitas corregir un dato.

Nuevos postulantes: Si cumples los requisitos y nunca te has inscrito, debes ingresar con tu ClaveÚnica al sitio web oficial.

Requisitos obligatorios para la quinta convocatoria

Para acceder a los descuentos que se aplicarán durante el segundo semestre de este año, los hogares deben cumplir con las siguientes condiciones:

Pertenecer al tramo del 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH) vigente a la segunda quincena de mayo de 2026. Ser cliente residencial regulado (aplica tanto para propietarios como para arrendatarios). Ser mayor de 18 años. Excepción por Electrodependientes: Si en tu hogar reside una persona inscrita en el Registro de Pacientes Electrodependientes a marzo de 2026, podrán postular sin importar el tramo del RSH en el que se encuentren.

Montos oficiales: ¿Cuánto descontarán en tu boleta?

Es importante aclarar que los montos para este segundo semestre de 2026 son diferentes a los de periodos anteriores. El beneficio total se divide en 6 cuotas mensuales (o 3 bimensuales según tu distribuidora, como Enel o CGE) que comenzarás a ver reflejadas en tus boletas a partir de septiembre de 2026.

El desglose según el número de integrantes de tu hogar es el siguiente:

Hogar de 1 integrante: Recibirá $17.346 en total (un descuento de $2.891 al mes).

Hogar de 2 a 3 integrantes: Recibirá $22.548 en total (un descuento de $3.758 al mes).

Hogar de 4 o más integrantes: Recibirá $31.224 en total (un descuento de $5.204 al mes).

¿Cómo postular paso a paso desde el martes?

Para realizar el trámite de forma digital debes ingresar a www.subsidioelectrico.cl con tu ClaveÚnica. El sistema te solicitará obligatoriamente los siguientes datos que puedes encontrar en tu boleta física o digital:

Región y Comuna.

Nombre de la empresa eléctrica (ej: Enel, CGE).

Número de cliente (sin guiones ni dígitos verificadores extraños).

Correo electrónico o teléfono de contacto.

Quienes no tengan acceso a internet o tengan dificultades con la plataforma, podrán realizar la postulación asistida de forma presencial en las sucursales de ChileAtiende o vía telefónica a sus canales oficiales. Los resultados oficiales de este proceso se publicarán durante la segunda semana de agosto de 2026.