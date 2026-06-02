Un viaje al sur que combina nostalgia, patrimonio y comodidad. La Corporación del Patrimonio Ferroviario, en conjunto con EFE, confirmó una nueva salida especial del Tren del Recuerdo Santiago Temuco para mediados de junio de 2026. Se trata de una oportunidad única para revivir la época de oro del ferrocarril chileno en un recorrido nocturno ideal para aprovechar los días festivos del mes.

El servicio iniciará su travesía el viernes 19 de junio a las 21:40 horas, saliendo desde la Alameda (Estación Central) con destino directo a la capital de la Región de La Araucanía.

¿Cuánto cuestan los pasajes y qué incluye cada coche?

Los valores de los boletos varían según la experiencia y el nivel de conservación histórica del coche en el que decidas viajar. Los precios por tramo son:

Coche Turista (Clase H): $32.900. Coches metálicos construidos en 1955, equipados con asientos de cuero reclinables en parejas que permiten cambiar el sentido de la marcha. Cuenta con calefacción central.

Súper Salón (Clase E): $39.900. Coches alemanes Linke-Hofmann de 1930. Poseen amplios ventanales, sillería mullida y un entorno de madera que transporta de inmediato a mediados del siglo pasado.

Preferente (Clase A): $52.900. La categoría más alta del convoy, con sillones amplios posicionados en parejas, aire acondicionado y un gran espacio para el descanso durante el trayecto nocturno.

Dato clave para el regreso: La empresa dispuso de dos fechas organizadas para el retorno desde Temuco hacia Santiago: el domingo 21 de junio (para quienes van por el fin de semana corto) y el lunes 29 de junio (aprovechando el feriado de San Pedro y San Pablo).

Paso a paso: Cómo comprar los boletos por internet

Debido a que los cupos son limitados y las categorías más económicas se agotan rápidamente, el proceso de compra se realiza de forma digitalizado: