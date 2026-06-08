Lluvia en Santiago: Dirección Meteorológica confirma cuándo parte el primer sistema frontal

El invierno se hace sentir con fuerza en la zona central. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó el ingreso de un sistema frontal que afectará desde la región de Coquimbo hasta Magallanes, trayendo precipitaciones, ráfagas de viento y un drástico cambio en las temperaturas de la Región Metropolitana.

Este fenómeno marca el inicio de una semana inestable, ya que los expertos advierten que no será el único evento meteorológico de los próximos días.

¿Cuándo empieza la lluvia en Santiago y qué días afectará?

El primer sistema frontal ingresará formalmente este martes 9 de junio, concentrando su mayor fuerza en las regiones del centro y sur del país. Para la Región Metropolitana, el fenómeno se manifestará principalmente a través de una fuerte baja en las temperaturas máximas y vientos moderados.

Sin embargo, el panorama se intensificará hacia el fin de semana. La DMC adelantó que un segundo sistema frontal ingresará la tarde del viernes 12 de junio, el cual reforzará las precipitaciones y se extenderá hasta el sábado, afectando directamente a Santiago y la región de Coquimbo.

Alerta por vientos y el factor “El Niño”

La autoridad meteorológica emitió un Aviso Meteorológico por vientos normales a moderados que rige desde Coquimbo hasta el Bío Bío. En el caso de la Región Metropolitana, las rachas más intensas se concentrarán en los sectores cordilleranos y de la precordillera, por lo que se recomienda asegurar techumbres y objetos colgantes.

Este panorama coincide con el último informe trimestral del organismo, el cual ratificó que ya está vigente la señal del fenómeno de El Niño con una intensidad de débil a moderada. Los meteorólogos prevén que esta condición se fortalezca hacia fines de año, lo que se traducirá en un invierno con lluvias por sobre lo normal en Santiago y gran parte del país.

Tardes templadas y mañanas heladas en la capital

El paso de estos sistemas frontales dejará una configuración climática particular para los santiaguinos durante junio, julio y agosto: