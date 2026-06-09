El regreso de las precipitaciones a la Región Metropolitana ya es un hecho. Un sistema frontal acompañado de una masa de aire frío marcará la jornada de este miércoles 10 de junio en Santiago, trayendo no solo agua en el valle, sino también intensas nevadas en los sectores cordilleranos y ráfagas de viento que encendieron las alertas de las autoridades ante eventuales contingencias o cortes de suministro eléctrico.

Debido a la magnitud del evento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) modificó su Alerta Temprana Preventiva para 10 comunas de la Región Metropolitana, coordinando recursos ante riesgos de voladuras de techos, caídas de árboles y problemas de conectividad.

¿A qué hora empieza a llover en Santiago?

De acuerdo con los reportes meteorológicos oficiales, el avance de las nubes se percibirá desde la madrugada del miércoles en los sectores poniente y sur de la capital.

Inicio de las lluvias: Se proyecta que las primeras gotas comiencen a caer entre las 05:00 y las 08:00 horas , coincidiendo con la hora de mayor flujo vehicular y traslados hacia trabajos y centros de estudio.

Bloque de mayor intensidad: El grueso del agua acumulada se concentrará durante la mañana y las primeras horas de la tarde, declinando hacia las 15:00 horas en el centro de Santiago, dando paso a claros de sol hacia el atardecer.

¿Cuánta agua caerá y dónde se espera nieve?

Contrario a los rumores de redes sociales, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) descartó la caída de nieve en los sectores urbanos o planos de Santiago. La isoterma cero se mantendrá en niveles que garantizan lluvia líquida en el valle, quedando el fenómeno blanco restringido exclusivamente a las zonas de altura.

La distribución de agua y nieve estimada para la Región Metropolitana es la siguiente:

Valle longitudinal (Santiago Centro, Maipú, Providencia, etc.): Se esperan acumulados menores de agua líquida, proyectando entre 2 y 5 mm en total.

Precordillera (Floridana, Puente Alto, Peñalolén): Los montos ascenderán, estimándose entre 10 y 15 milímetros de agua.

Alta Cordillera (San José de Maipo): Es la única zona donde se registrará nieve real, con proyecciones de 10 a 15 centímetros de nieve acumulada, acompañados de vientos con rachas de hasta 60 km/h.

Temperaturas extremas y riesgos de aluvión

El termómetro sufrirá un golpe dramático. Para este miércoles se espera una máxima que “con suerte” rozará los 13°C, pero la sensación térmica será muy inferior debido a la humedad del suelo. Lo más complejo vendrá el jueves: se pronostican heladas locales con mínimas de 2°C en el centro de Santiago y cercanas a los 0°C en zonas rurales de la región.

Por su parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) emitió una advertencia donde califica como “moderada” la posibilidad de que ocurran remociones en masa, pequeños aluviones o derrumbes en los sectores de la precordillera y en la Cordillera de la Costa, por lo que se llama a evitar subir a zonas de cerros durante el desarrollo del sistema frontal.