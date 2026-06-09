Buscar panoramas al aire libre en Santiago durante los meses fríos puede ser un desafío para el bolsillo familiar. Sin embargo, existe un pulmón verde de dimensiones masivas en el sector sur de la capital que ofrece infraestructura deportiva de primer nivel sin costo alguno, consolidándose como uno de los secretos mejor guardados de la Región Metropolitana.

Se trata del Parque La Platina, un espacio de 42 hectáreas ubicado en la comuna de La Pintana. Administrado bajo los estándares de la red Parquemet, este recinto destaca por combinar entornos naturales idóneos para el otoño con instalaciones modernas que no le envidian nada a los parques del sector oriente.

¿Qué se puede hacer en el Parque La Platina?

El recinto está diseñado tanto para el descanso familiar como para el deporte urbano de alta intensidad, contando con:

Multicanchas techadas y al aire libre: De acceso liberado para jugar baby fútbol, básquetbol o voleibol.

Pista de Skate (Skatepark): Un espacio pavimentado de alto estándar para jóvenes y niños.

Zona Pet-friendly: Los caminos pavimentados y senderos son aptos para pasear con mascotas (siempre con correa).

Juegos infantiles e infraestructura inclusiva: Áreas seguras para menores y accesos universales.

Además, al formar parte de la red Parquemet, el parque cuenta con personal de seguridad (guardaparques) permanente, baños públicos habilitados y zonas seguras para caminar o trotar.

Horarios y días de apertura

El Parque La Platina abre sus puertas de martes a domingo (y festivos), manteniéndose cerrado los lunes por mantenimiento técnico. El horario de funcionamiento actual es de 06:00 a 19:00 horas, permitiendo aprovechar tanto las mañanas deportivas como las tardes del otoño santiaguino.

¿Cómo llegar correctamente en Metro y Red?

A diferencia de lo que indican otras guías de internet, el parque no se encuentra a pasos caminando de las estaciones de Metro. La forma más eficiente y directa de llegar mediante el transporte público de Santiago es la siguiente: