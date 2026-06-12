Una oportunidad crucial para los micro y pequeños empresarios entra en su cuenta regresiva final. El Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) mantiene abiertas las postulaciones para el Fondo Crece 2026, un subsidio no reembolsable (que no se debe devolver) diseñado para potenciar el desarrollo, infraestructura y la gestión comercial de los negocios en Chile.

El beneficio entrega un monto máximo de $5.000.000 netos por proyecto seleccionado. Sin embargo, quienes deseen postular deben actuar con rapidez: el plazo fatal de la convocatoria expira de forma definitiva este jueves 11 de junio a las 15:00 horas.

¿Cómo se distribuyen los $5 millones?

El financiamiento estatal está estructurado para cubrir dos áreas clave del negocio:

Inversiones (Hasta $4.000.000): Destinado a la compra de activos fijos (maquinarias, herramientas), habilitación de infraestructura o inyección de capital de trabajo (pago de arriendos, materias primas, mercadería o nuevas contrataciones).

Gestión Empresarial (Hasta $1.000.000): Orientado a asistencias técnicas, capacitaciones o estrategias de marketing y publicidad.

Ojo con los impuestos: El subsidio es neto. Esto significa que no cubre el IVA ni otros gravámenes asociados a las compras. Cada emprendedor beneficiado debe costear el IVA de su bolsillo, además de aportar un porcentaje mínimo de cofinanciamiento en efectivo exigido por las bases de su región.

Requisitos obligatorios para postular

El fondo está dirigido exclusivamente a negocios que ya se encuentren formalizados en el país y cumplan con el siguiente perfil:

Primera Categoría: Personas naturales o jurídicas con iniciación de actividades vigente ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Rango de Ventas: Registrar ventas netas anuales (sin impuestos) que se ubiquen entre las 200 UF y las 25.000 UF. Negocios Nuevos: Si la empresa tiene menos de un año de antigüedad, el mínimo exigido es contar con al menos 3 meses de iniciación de actividades y ventas demostrables por un piso de 20 UF. Cooperativas: También pueden participar aquellas con inicio de actividades en primera categoría que registren ventas promedio por asociado inferiores a 25.000 UF (se excluyen cooperativas de servicios financieros).

El “requisito fantasma” y los bloqueos automáticos

Un detalle que suele dejar fuera a muchos seleccionados es que Sercotec exige, para la formalización del contrato, la aprobación de al menos 3 de los 6 cursos virtuales gratuitos dictados en su portal de capacitación (materias como Gestión Financiera, Comercio Digital o Digitalización). Las autoridades recomiendan realizarlos durante el proceso de postulación para evitar retrasos que pongan en riesgo la entrega del dinero.

Por otra parte, quedarán completamente excluidos del proceso quienes posean deudas laborales, previsionales o tributarias vigentes. Asimismo, en el caso de personas naturales, se bloqueará automáticamente a quienes figuren activos en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

Paso a paso para realizar la postulación hoy mismo

El trámite se realiza de forma 100% digital a través de la plataforma oficial: