Si estás buscando qué hacer en Santiago sin gastar de más, la comuna de Providencia preparó una serie de actividades culturales y recreativas completamente gratuitas para este sábado 13 y domingo 14 de junio.

La parrilla incluye desde circuitos cafeteros en el corazón de Barrio Italia hasta talleres interactivos para niños en las bibliotecas públicas de la comuna. Aquí te dejamos la guía detallada con horarios, direcciones y accesos en Metro para que programes tu fin de semana.

1. Ruta del Café en Barrio Italia

Para los amantes del café de especialidad, este circuito peatonal es ideal para recorrer en pareja o con amigos. Diversas cafeterías del sector se unen para ofrecer degustaciones, charlas sobre barismo y demostraciones en vivo.

Cuándo: Sábado 13 y domingo 14 de junio.

Dónde: Locales adheridos en el circuito de Barrio Italia (calles Av. Italia, Condell y transversales).

Cómo llegar en Metro: Estación Santa Isabel (Línea 5) o Estación Irarrázaval (Línea 3 y 5), luego caminar un par de cuadras hacia el oriente.

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2. Feria Format en el Palacio Schacht

Un espacio dedicado al diseño independiente, la ilustración y las artes visuales. Es una excelente oportunidad para conocer el trabajo de creadores locales, escuchar música en vivo y recorrer las instalaciones patrimoniales del palacio.

Cuándo: Todo el fin de semana, de 11:00 a 19:00 horas.

Dónde: Palacio Schacht (Nueva Providencia 1995, esquina Pedro de Valdivia).

Cómo llegar en Metro: Estación Pedro de Valdivia (Línea 1).

3. Talleres Infantiles Gratuitos en “Bibliotecas Provi”

Si tienes hijos, sobrinos o nietos pequeños, las bibliotecas públicas de la comuna dictarán talleres de cuentacuentos, manualidades y robótica educativa básica.

Ojo con los cupos: Estas actividades son gratuitas pero tienen aforo limitado por orden de llegada , por lo que se recomienda asistir al menos 20 minutos antes del inicio.

Dónde: Red de Bibliotecas de Providencia (revisar sedes específicas como la Biblioteca Constitución o el Café Literario Parque Bustamante si se encuentra habilitado).