Restricción vehicular este jueves 11 de junio: el olvido por el que podrías pagar más de $100 mil

Para los automovilistas de la Región Metropolitana, descuidar el calendario de la restricción vehicular puede transformarse en un dolor de cabeza inmediato para el bolsillo. La medida, que busca mitigar los índices de contaminación ambiental en la cuenca de Santiago, aplica de manera estricta durante toda la jornada laboral.

Si tienes que circular por la capital este jueves 11 de junio, revisa con atención el cronograma oficial del Ministerio de Transportes para evitar multas innecesarias. La prohibición rige entre las 07:30 y las 21:00 horas en toda la provincia de Santiago, sumando a las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

¿Qué patentes tienen restricción este jueves 11 de junio?

La normativa divide los dígitos según el año de fabricación del vehículo y su tecnología ambiental:

1. Autos catalíticos (Con Sello Verde)

Afecta a los vehículos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011:

Dígitos prohibidos: 4 y 5

2. Autos no catalíticos (Sin Sello Verde)

Aplica para vehículos que no cuentan con el distintivo ambiental. Recuerda que estos automóviles tienen prohibición absoluta de ingresar al anillo de Américo Vespucio, sin importar su patente. Fuera de ese límite, no pueden circular los dígitos:

Dígitos prohibidos: 8, 9, 0 y 1

3. Motocicletas

Para motos inscritas antes del 1 de septiembre de 2010:

Dígitos prohibidos: 4 y 5

Las multas por infringir la medida

Salir a la calle los días que te corresponde restricción vehicular se considera una infracción grave a la Ley de Tránsito. Las multas van desde 1 a 1,5 UTM (aproximadamente entre $71.500 y $107.250 pesos chilenos).

Dato clave para el conductor: No te confíes si no ves fiscalizadores en la ruta. El Ministerio de Transportes utiliza activamente la Red de Cámaras de Televigilancia. El sistema fotografía las patentes infractoras de manera automática y los partes empadronados son remitidos directamente a los Juzgados de Policía Local correspondientes.

Excepciones vigentes

Están exentos de la restricción los vehículos conducidos o que trasladen a personas con discapacidad, TEA o enfermedades crónicas debidamente acreditadas. Para hacer valer este beneficio, los conductores deben tramitar previamente una autorización digital en la plataforma del Ministerio de Transportes.