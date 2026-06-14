Con la llegada de junio, una de las preguntas más repetidas por los chilenos en los buscadores de internet vuelve a la palestra: ¿cuándo es el Día del Padre 2026 en Chile? La confusión es habitual debido a la diferencia que existe entre lo que dicta la legislación chilena y el día en que efectivamente se abren los regalos y se organizan los almuerzos familiares.

A nivel legal, el Decreto 1110 emitido en el año 1976 por el Ministerio del Interior estableció formalmente el “Día Nacional del Padre” para el 19 de junio, junto a otras efemérides familiares tradicionales del país.

Sin embargo, por razones netamente comerciales y de organización familiar para facilitar que los trabajadores puedan festejar en su día de descanso, la fecha se traslada de forma automática en el calendario masivo. De esta manera, el Día del Padre 2026 se celebrará en Chile el domingo 21 de junio.

¿Por qué cambia la fecha y cuál es su origen?

La tradición de mover la festividad al tercer domingo de junio proviene de una costumbre internacional adoptada de Estados Unidos. Allí, la festividad fue impulsada a inicios del siglo XX por Sonora Smart Dodd, una mujer que buscaba homenajear a su padre, un veterano de la Guerra Civil que crió en solitario a sus seis hijos. El cambio calendarizado se consolidó globalmente en 1966 bajo la administración de Lyndon Johnson y llegó a Chile para quedarse en la práctica urbana.

Para quienes residen en el Gran Santiago y planean salir a almorzar o festejar, los expertos del rubro gastronómico recomiendan realizar reservas con un mínimo de dos semanas de anticipación en los ejes comerciales de la capital, dado el alto flujo histórico que registra este domingo específico del año.