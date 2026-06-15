Viajar al Aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB) suele ser uno de los dolores de cabeza más grandes para los santiaguinos. Entre calcular el taco de Américo Vespucio, coordinar el bus de acercamiento o desembolsar entre $15.000 y $25.000 en un taxi o una aplicación de transporte, el presupuesto y los tiempos de viaje suelen dispararse.

Sin embargo, el millonario plan de conectividad vial para la capital ya fijó las reglas y plazos para el proyecto más esperado por los viajeros: la Línea A del Metro al Aeropuerto de Santiago, una extensión que convertirá a Santiago en la primera capital de Sudamérica con un servicio de tren subterráneo integrado directo hasta las terminales de vuelo.

¿Cuándo comenzará a operar el Metro al aeropuerto?

De acuerdo a las proyecciones entregadas por las autoridades de transportes, la inauguración oficial de la Línea A está agendada para el año 2032.

El proyecto, concebido originalmente como una iniciativa privada concesionada a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP), se integrará por completo a la red de Metro de Santiago y al sistema RED Movilidad.

El recorrido: ¿Dónde se toma y cuánto tardará?

El viaje completo entre la red urbana y el aeropuerto tomará apenas 7 minutos. El trazado tendrá una extensión de 6,5 kilómetros subterráneos y operará de la siguiente manera:

Estación de combinación: Los pasajeros deberán llegar a la futura Estación Huelén de la Línea 7 (actualmente en construcción en la comuna de Cerro Navia, en las inmediaciones del Hospital Félix Bulnes).

Trazado: Desde ese punto, un tren ligero subterráneo enfilará directo hacia el terminal aéreo sin detenciones intermedias en superficie.

Estaciones: El ramal contará únicamente con dos estaciones terminales (Huelén y Aeropuerto), dos piques de construcción y talleres mecánicos propios.

Tarifa y tecnología: Lo que cuidará tu bolsillo

A diferencia de los actuales trenes de la red, los convoyes de la Línea A serán más pequeños, pero correrán a velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. Incorporarán la misma tecnología de punta de las Líneas 3 y 6: conducción 100% autónoma (sin chofer), aire acondicionado, accesibilidad universal y puertas de andén para evitar caídas a las vías.

¿El costo? Se estima que la tarifa del tramo especial se sitúe en torno a los $3.000 pesos, un monto sustancialmente menor a cualquier transporte privado actual. El pago estará completamente integrado, por lo que podrás utilizar los mismos medios de validación digitales y físicos que usas hoy en las micros y el Metro de Santiago.

Con un flujo proyectado de 9,5 millones de pasajeros anuales, esta obra promete cambiar para siempre la forma en que el santiaguino de a pie planifica sus vacaciones o viajes de trabajo.