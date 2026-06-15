La restricción vehicular rige este viernes de forma obligatoria en toda la provincia de Santiago, además de las comunas de Puente Alto y San Bernardo. La medida rige desde las 07:30 hasta las 21:00 horas.

Si tu vehículo se encuentra en los siguientes grupos, debes acatar el calendario para evitar multas que van desde 1 a 1,5 UTM (aproximadamente entre $71.500 y $107.250).

Autos catalíticos (Con Sello Verde)

Aplica para automóviles, station wagons y similares inscritos antes del 1 de septiembre de 2011:

No pueden circular las patentes terminadas en: 6 y 7

Autos no catalíticos (Sin Sello Verde)

Aplica para vehículos particulares que no cuentan con el sello verde. Ojo: estos automóviles tienen prohibición absoluta de ingresar al anillo Américo Vespucio, sin importar su patente. Para el resto de las zonas restringidas, no circulan los dígitos:

Patentes terminadas en: 2, 3, 4 y 5

Motocicletas y motos

Motos inscritas antes del 1 de septiembre de 2010 con patentes terminadas en: 6 y 7

Atención transportistas: Para los buses de transporte privado, interurbanos y rurales sin sello verde, la prohibición rige de 10:00 a 16:00 horas (dígitos 2, 3, 4 y 5). Para el transporte de carga sin sello verde, el horario se extiende de 10:00 a 18:00 horas (mismos dígitos).

¿Quiénes quedan libres de la restricción?

Están exentos los vehículos de salud, emergencias, transporte escolar y carros destinados al traslado de personas con discapacidad, enfermedades crónicas o condición espectro autista (TEA).

Para hacer válida esta excepción, debes realizar el trámite digital previo a través de la plataforma oficial de la Seremi de Transportes.