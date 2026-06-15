Restricción vehicular este viernes 12 de junio: el olvido por el que podrías pagar más de $100 mil
El calendario del Ministerio de Transportes ya está activo para este viernes 12 de junio en Santiago. Revisa los dígitos de catalíticos y no catalíticos que deben quedarse en casa para evitar partes de hasta 1,5 UTM.
La restricción vehicular rige este viernes de forma obligatoria en toda la provincia de Santiago, además de las comunas de Puente Alto y San Bernardo. La medida rige desde las 07:30 hasta las 21:00 horas.
Si tu vehículo se encuentra en los siguientes grupos, debes acatar el calendario para evitar multas que van desde 1 a 1,5 UTM (aproximadamente entre $71.500 y $107.250).
Autos catalíticos (Con Sello Verde)
Aplica para automóviles, station wagons y similares inscritos antes del 1 de septiembre de 2011:
-
No pueden circular las patentes terminadas en: 6 y 7
Autos no catalíticos (Sin Sello Verde)
Aplica para vehículos particulares que no cuentan con el sello verde. Ojo: estos automóviles tienen prohibición absoluta de ingresar al anillo Américo Vespucio, sin importar su patente. Para el resto de las zonas restringidas, no circulan los dígitos:
-
Patentes terminadas en: 2, 3, 4 y 5
Motocicletas y motos
-
Motos inscritas antes del 1 de septiembre de 2010 con patentes terminadas en: 6 y 7
Atención transportistas: Para los buses de transporte privado, interurbanos y rurales sin sello verde, la prohibición rige de 10:00 a 16:00 horas (dígitos 2, 3, 4 y 5). Para el transporte de carga sin sello verde, el horario se extiende de 10:00 a 18:00 horas (mismos dígitos).
¿Quiénes quedan libres de la restricción?
Están exentos los vehículos de salud, emergencias, transporte escolar y carros destinados al traslado de personas con discapacidad, enfermedades crónicas o condición espectro autista (TEA).
Para hacer válida esta excepción, debes realizar el trámite digital previo a través de la plataforma oficial de la Seremi de Transportes.