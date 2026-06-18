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Hay un fondo de $30 millones para ferias libres que puedes pedir sin que te avisen: mira los plazos DATOS ÚTILES Cedido

Hay un fondo de $30 millones para ferias libres que puedes pedir sin que te avisen: mira los plazos

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Sercotec abrió el concurso nacional para inyectar recursos no reembolsables a los sindicatos y asociaciones de ferias libres de Chile. Tienes plazo hasta el 15 de julio a las 15:00 horas.

El Mostrador Fuente Preferida

El Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) abrió las postulaciones para la versión 2026 del Fondo de Desarrollo de Ferias Libres, un programa de financiamiento no reembolsable que cuenta con un pozo nacional de $2.520 millones para potenciar la gestión, comercialización e infraestructura de estos tradicionales centros de abastecimiento.

A nivel nacional se estima que existen cerca de 1.455 ferias libres que dan empleo directo a más de 300 mil personas. Con este fondo especial, el Gobierno proyecta beneficiar directamente a 113 organizaciones a lo largo de todo el territorio nacional.

¿Cuánto dinero entrega el beneficio?

El programa otorga un subsidio que varía según la cantidad de puestos que tenga la feria registrada, dividido en dos tramos fijos, con la opción de sumar un incentivo extra por innovación:

  • De 15 a 73 puestos (Tramo 1): Subsidio base de hasta $10 millones.

  • De 74 o más puestos (Tramo 2): Subsidio base de hasta $20 millones.

  • Bono de modernización (Ambos tramos): Se pueden sumar hasta $10 millones adicionales si el proyecto de la organización incluye mejoras tecnológicas, sustentables o de economía circular. De este modo, una feria grande puede alcanzar un tope máximo de $30 millones de financiamiento.

Importante: La organización que resulte beneficiada deberá cofinanciar el proyecto aportando en efectivo el equivalente al 10% del subsidio total que le entregue Sercotec.

Requisitos esenciales para postular

Para ingresar al concurso público, las ferias deben cumplir con los siguientes puntos:

  1. Estar representadas por organizaciones legalmente constituidas con personalidad jurídica vigente (sindicatos independientes, asociaciones gremiales, asociaciones empresariales o comunitarias).

  2. Tener un mínimo de 15 puestos activos participando formalmente en el proyecto presentado.

  3. Contar con los permisos o patentes municipales vigentes para ejercer el comercio minorista de forma periódica en el espacio público autorizado.

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El paso a paso para realizar la postulación

1.Revisar las bases regionales:Paso previo obligatorio.

Ingresa al portal oficial de Sercotec y selecciona tu región para descargar las bases específicas, ya que las condiciones pueden tener pequeñas variaciones territoriales.

2.Registrar a la organización:En el portal de Sercotec.

El representante legal de la organización de feriantes debe registrarse como usuario en la plataforma en línea de la institución si aún no posee una cuenta activa.

3.Completar el formulario y anexos:Trámite digital.

Llenar el formulario de postulación técnica del proyecto del mercado y cargar de forma digital todos los documentos requeridos (vigencia de personalidad jurídica, listado de patentes del municipio, etc.).

4.Enviar antes de la hora de corte:Plazo máximo.

Enviar la postulación a través de la web, CLIC AQUÍ. El sistema cerrará de forma automática el martes 15 de julio a las 15:00 horas en punto. No se aceptarán carpetas fuera de plazo.

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