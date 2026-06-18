María José Naudon, presidenta Comisión “Chile Renace”: hay que “detener caída de la natalidad”

La presidenta de la Comisión Asesora Presidencial Chile Renace, María José Naudon, abordó los desafíos que enfrenta el país tras registrar una tasa de fecundidad de 0,99 hijos por mujer durante 2025, una de las más bajas del mundo según datos del Instituto Nacional de Estadísticas.

La también decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez planteó, en conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, que el trabajo de la comisión deberá considerar tanto la experiencia internacional como la realidad específica de Chile para formular propuestas que permitan enfrentar el fenómeno demográfico.

Naudon explicó que el objetivo de la instancia no apunta a recuperar los niveles históricos de natalidad ni alcanzar nuevamente la tasa de reemplazo poblacional. “Dejar claro que el objetivo aquí no es volver a la tasa de reemplazo, eso sería un objetivo absurdo, sería un objetivo que la Comisión estaría partiendo por un resultado imposible”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que la meta principal es contener el deterioro de los indicadores demográficos y avanzar hacia una estabilización de largo plazo. “Más bien tiene que ver también con detener esta caída y moverse, ojalá, en un largo plazo, en una tasa relativamente cercana a la que tenemos, pero prioritariamente detener la caída también”, afirmó.

La académica advirtió que el fenómeno no solo afecta las estadísticas de natalidad, sino que tiene consecuencias directas sobre el funcionamiento de distintos sistemas sociales y económicos.

“A veces nos sale difícil entender que la economía, el trabajo, la salud, las pensiones, están sujetas o descansan sobre la premisa de que una generación va envejeciendo y una generación joven va tomando la posta de hacer mover esos sistemas sociales y de mantener a las personas que van envejeciendo”, indicó.

Naudon también alertó sobre los efectos que tendría mantener los actuales niveles de fecundidad durante los próximos años. “Si nosotros seguimos con esta tasa de natalidad, el año 2028 las muertes van a superar en Chile a los nacimientos en el territorio nacional. Y en el año 2036 la población total de Chile va a comenzar a disminuir”, sostuvo.

A su juicio, estas proyecciones obligan a anticipar decisiones en distintos ámbitos de política pública, particularmente en sectores como educación.

La presidenta de la comisión mencionó que la experiencia internacional muestra un impacto creciente sobre establecimientos educacionales y sistemas formativos en países con baja natalidad.

“Los colegios, las universidades han empezado a cerrar muy exponencialmente. Entonces, pensemos, por ejemplo, en la educación pública en Chile. Hay que empezar a pensar si va a ser necesario cerrar colegios, cómo lo vamos a hacer, cuáles van a ser”, señaló.

Finalmente, valoró que el debate sobre la natalidad haya adquirido relevancia pública y sostuvo que la creación de la comisión tiene también un componente cultural.

“Poner este tema en la conversación y que el Gobierno ponga esta comisión tiene también un efecto cultural. Porque no es solamente concreto de cuál es la política pública, sino que es poner el tema en la conversación”, concluyó.