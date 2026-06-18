Las mejores vitaminas para la salud de tus ojos

Hola, ¿cómo estás a días del solsticio de invierno? Una época con más frío, menos luz, lo que produce varios cambios en tu organismo que debes atender. Pero hoy no escribiré sobre resfrío, la disminución de la vitamina D o los trastornos depresivos estacionales, simplemente quería compartir contigo este pensamiento y recordar ese punto astronómico en que el sol comienza a regresar al sur y nos entrega una señal de que, aunque el invierno recién comienza, la primavera empieza a desarrollarse en silencio bajo tierra. Es esperanza para quienes sufren el invierno.

Ahora a lo que nos convoca. ¿Cómo cuidas tus ojos? ¿Sabías que hay una forma de prevenir desde la alimentación?

Los científicos creen que la falta de ciertos nutrientes, incluyendo algunas vitaminas, puede ser una de las razones por las que la mácula –zona central de la retina, ubicada en el fondo del ojo– y otras partes del ojo pueden comenzar a deteriorarse con la edad. Averigua qué alimentos debes incorporar a la dieta para cuidar tu vista.

Hace unos meses seguimos en directo, a través de los medios, la misión Artemis II, en su “paseo” cerca de la Luna. Hace unas semanas despegó una misión china en preparación para llegar también a nuestro satélite natural antes de 2030.

Pero ¿qué pasa con el cuerpo humano sometido al espacio exterior? Este es uno de los entornos más extremos a los que se ha enfrentado la humanidad.

De eso se está preocupando la medicina espacial, la que advierte que en misiones prolongadas (seis meses o más), por ejemplo, la ultrasonografía ha documentado aumentos significativos de rigidez arterial, fenómeno comparable al envejecimiento vascular observado en la Tierra. Te dejo un artículo sobre lo que le pasa al corazón en el espacio.

¿Cuántos medicamentos tomas al día? Y ¿con qué los acompañas: agua, jugo, gaseosas, leche? En Mito o Verdad, un estudio que responde si da igual con qué líquido tomas tus medicinas.

Y hoy estrenamos nueva sección: La IA en salud, donde te iré contando las novedades de la inteligencia artificial en la ciencia médica. En este número te dejo un texto sobre un pequeño parche que en contacto con la piel puede “leer”, en forma instantánea, tus índices de salud.

Y un bonus track que llegó de último minuto: ¿recuerdas el concurso de caligrafía para mayores de 65 años que impulsó el Hogar de Cristo? Bueno, ya hay ganador. Lee más adelante.

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Las mejores vitaminas para tus ojos

Probablemente hayas escuchado que las zanahorias son buenas para tus ojos. Pero ¿qué pasa con los beneficios de otros alimentos? ¿Pueden ayudar los suplementos y las vitaminas a cuidar la vista?

¿Existe una dieta saludable que proteja tu visión? La respuesta es tal vez.

Este es un extracto del libro Mayo Clinic Guide to Better Vision (Mayo Clinic Press), de Sophie J. Bakri.

Los científicos creen que la falta de ciertos nutrientes, incluyendo algunas vitaminas, carotenoides y grasas, puede ser una de las razones por las que la mácula (zona central de la retina, ubicada en el fondo del ojo) y otras partes del ojo pueden comenzar a deteriorarse con la edad.

Una dieta respetuosa con los ojos es una dieta saludable y equilibrada que también te protege de otras enfermedades graves, como las enfermedades cardíacas y la diabetes, y te ayuda a mantener un peso saludable. Veamos cuáles son:

Frutas y verduras para la salud ocular

Los carotenoides son una familia de nutrientes que se encuentran en las frutas y verduras de color intenso (zanahorias, pimientos, zapallo, plátano, verduras y hortalizas, especialmente las de color verde oscuro, como las espinacas, acelgas, brócoli).

Tu cuerpo convierte algunos carotenoides en vitaminas; por ejemplo, el betacaroteno en vitamina A. Los nutrientes carotenoides están altamente concentrados en la retina del ojo y a menudo se reducen significativamente cuando la mácula comienza a deteriorarse.

Muchos carotenoides tienen propiedades antioxidantes. Tu cuerpo, y tus ojos utilizan los antioxidantes para combatir las moléculas inestables en el torrente sanguíneo, llamadas radicales libres.

Los radicales libres realizan una serie de funciones útiles en el cuerpo, pero un excedente puede dañar las células normales en un proceso llamado oxidación.

Se cree que la oxidación juega un papel en el desarrollo de enfermedades oculares como la degeneración macular, el glaucoma y las cataratas.

Luteína y zeaxantina

La acumulación de evidencia indica que la luteína y la zeaxantina pueden desempeñar un papel importante en la prevención y reducción de las cataratas y la degeneración macular relacionada con la edad. Estos dos carotenoides, que están altamente concentrados en la mácula, parecen filtrar la radiación dañina de la luz solar. Ambos también son fuertes antioxidantes, protegiendo tus ojos contra la oxidación.

La luteína y la zeaxantina se encuentran en altos niveles en las verduras y hierbas de hoja verde oscuro. Eso incluye alimentos como espinacas, repollo, berza, hojas de mostaza, acelga, berro y perejil. La luteína y la zeaxantina también están presentes en los pimientos naranjas y las yemas de huevo.

Antioxidantes indispensables

Uno de los oligoelementos más comunes en tu cuerpo, el zinc, se concentra en la retina. Aunque el papel del zinc en la salud ocular no está claro, algunos científicos aseguran que su falta puede contribuir a la degeneración macular.

Una dieta equilibrada generalmente proporciona cantidades adecuadas de zinc, pero los investigadores están estudiando el efecto a largo plazo de los suplementos de este oligoelemento. Hay peligros asociados con altas dosis, porque puede reducir la absorción de cobre o hierro en el torrente sanguíneo. Sin embargo, es posible que tomar un suplemento de zinc pueda evitar que la degeneración macular progrese a etapas avanzadas.

Otros suplementos vitamínicos y minerales

Hace varios años, los resultados de un estudio llamado Age-Related Eye Disease Study (AREDS) proporcionaron noticias alentadoras sobre la visión y la dieta. El estudio incluyó a personas con degeneración macular seca, en diferentes etapas de la enfermedad.

Algunos recibieron una dosis alta diaria de vitamina y suplemento mineral de vitamina A (betacaroteno), vitamina C, vitamina E, zinc y cobre. A otros se les dio una píldora inactiva (placebo). Durante un período de cinco años, los participantes fueron monitoreados de cerca y se compararon los resultados de los dos grupos.

Los individuos en el grupo de suplementos redujeron su riesgo de etapas avanzadas de degeneración macular relacionada con la edad en aproximadamente un 25%. También redujeron su riesgo de pérdida de visión, debido a la degeneración macular en aproximadamente un 19%.

Sin embargo, solo los participantes en las etapas intermedias y avanzadas de la degeneración macular se beneficiaron de los suplementos. Aquellos sin degeneración macular relacionada con la edad o en las primeras etapas de la enfermedad no vieron ningún beneficio.

Unos años más tarde, el mismo grupo de investigación realizó un segundo estudio, llamado AREDS2, para determinar si podían mejorar la formulación. Basándose en este estudio, se alteró la fórmula de AREDS2. Se eliminó el betacaroteno y se añadió luteína y zeaxantina.

Los beneficios de otros antioxidantes para la salud ocular no son tan claros. Los estudios de betacaroteno, vitamina C, licopeno (que se encuentra en los tomates) y criptoxantina (presente en paltas y mangos) han producido resultados mixtos. Se necesita más investigación para establecer una relación clara entre estos nutrientes y la prevención de enfermedades relacionadas con los ojos.

Y porque también es bueno para tu salud en general, intenta comer al menos cinco porciones de frutas y verduras al día.

Cuanto más amplia sea la variedad, mejor. Las frutas y verduras más coloridas (amarillas, naranjas, rojas, azules y verdes oscuros) contienen nutrientes que están más concentrados en tus ojos. Pero esto no significa que sean los únicos que debas comer. La mayoría de los productos frescos son beneficiosos para tu salud.

Una retina sana contiene una alta concentración de ácidos grasos omega-3. Los estudios muestran que una dieta alta en pescado y ácidos grasos omega-3 puede reducir el riesgo de degeneración macular avanzada. Puedes encontrar ácidos grasos omega-3 en ciertas variedades de pescado, como el salmón, el atún y el arenque.

Los ácidos grasos omega-3 también se pueden encontrar en cantidades menores en semillas de lino, semillas de chía, nueces y aceite de canola.

Preservar la vista y reducir el riesgo de enfermedad ocular no ocurre de la noche a la mañana. Pueden pasar años antes de que veas resultados positivos. Pero además de los beneficios para tu vista, adoptar estos hábitos saludables puede ser de gran ayuda para mejorar tu salud general y calidad de vida.

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¿Cómo late el corazón en el espacio profundo?

Hace unas semanas, China lanzó el Shenzhou-23 con tres astronautas destinados a la estación espacial Tiangong. Su objetivo: hacer experimentos en órbita y estudiar los efectos de estancias prolongadas en microgravedad, para enviar astronautas a la Luna antes de 2030 y luego a Marte. Estados Unidos, prepara el Artemis III para el próximo año. La carrera espacial está desatada.

Pero ¿qué pasa con el cuerpo humano ante la ausencia prolongada de gravedad? Ya exploramos el tema en Efecto Placebo a propósito del Artemis II.

Ahora te dejo la transcripción de la conferencia “Cardiología espacial”, realizada en la Academia Nacional de Medicina de México, en abril pasado, y presentada por el cardiólogo del Hospital de Cardiología del CMN Siglo XXI, IMSS y diplomado en Medicina Aeroespacial por la UNAM, Marco Antonio Robles Rangel.

“Aunque los viajeros espaciales pueden vivir y sobrevivir dentro de las naves y trajes espaciales, el cuerpo humano sufre cambios y adaptaciones a distintos niveles que, en determinados momentos, pueden alterar la dinámica anatómica y fisiológica y conducir a padecimientos no deseables. En un ambiente con tantas y tan diversas exigencias, el éxito de una misión depende no solo de aspectos técnicos, sino también del estado de salud adecuado de los tripulantes”, dijo el médico.

Cambios antes del lanzamiento

En la etapa de preadaptación, los tripulantes se ubican en posición decúbito dorsal con las extremidades inferiores flexionadas, lo que favorece la redistribución de líquidos hacia la parte superior del cuerpo. “Este fenómeno incrementa el retorno venoso, eleva la presión venosa central y aumenta el volumen sistólico y el gasto cardiaco”, indicó el cardiólogo.

Durante los primeros minutos del vuelo, la fase de aceleración expone al cuerpo a fuerzas superiores a 1 G –habituales en la Tierra–, pudiendo oscilar entre 2 y 4 G.

“El aumento de la aceleración provoca efectos hemodinámicos complejos: disminuye el retorno venoso, reduce la precarga y el volumen latido, aumenta la poscarga ventricular y, en consecuencia, disminuye el gasto cardíaco. Estos cambios pueden acompañarse de hipotensión y taquicardia compensatoria; en casos extremos puede producirse GLOC (pérdida de conciencia inducida por la gravedad)”, detalló.

Microgravedad y redistribución de fluidos

Al alcanzar la órbita, el organismo entra en microgravedad sostenida, con una redistribución cefálica de líquidos que puede suponer un desplazamiento de hasta 2 litros hacia la parte superior del cuerpo.

“Esto incrementa el volumen sanguíneo torácico y reduce el volumen en las extremidades inferiores, con un aumento del volumen latido y del gasto cardíaco de hasta 35-40% en fases iniciales. Clínicamente, las extremidades inferiores adelgazan y aparece edema facial”, señaló el cardiólogo.

Modificaciones estructurales y funcionales

A nivel estructural, estudios ecocardiográficos han mostrado cambios en la geometría cardíaca, con tendencia a una mayor esfericidad del ventrículo izquierdo durante el vuelo. No obstante, la resonancia magnética cardiaca realizada tras el regreso sugiere que el corazón no modifica significativamente su masa ni su estructura global.

En misiones prolongadas (seis meses o más), la ultrasonografía ha documentado aumentos significativos de rigidez arterial, fenómeno comparable al envejecimiento vascular observado en la Tierra.

Efectos celulares y moleculares

Investigaciones en condiciones simuladas de microgravedad han descrito alteraciones celulares relevantes: disrupción de la arquitectura sarcomérica, alteraciones de la contractilidad, disfunción mitocondrial, aumento del estrés oxidativo y aparición de arritmias. “Estos hallazgos indican que la exposición prolongada al ambiente espacial podría tener efectos deletéreos (daño grave) sobre la función miocárdica”, advirtió el Dr. Robles.

Patologías detectadas y factores contribuyentes

Clínicamente, se han identificado trastornos del ritmo cardíaco, con aumento del automatismo auricular y ventricular. Entre los factores asociados figuran alteraciones hidroelectrolíticas, prolongación del intervalo QT, estrés psicológico y exposición a radiación. El especialista destacó la necesidad de vigilancia integral tanto del corazón como del sistema vascular arterial y venoso.

Medicina aeroespacial con impacto terrestre

Robles subrayó que la Medicina Aeroespacial integra conocimientos de múltiples disciplinas –ingeniería, matemáticas, física, astrofísica, aeronáutica y astronáutica– y que los avances en este campo tienen alto potencial de aplicación en la práctica clínica terrestre. Propuso promover un enfoque de medicina traslacional para transferir los hallazgos aeroespaciales a la atención médica convencional, beneficiando así no solo a astronautas y viajeros espaciales, sino también a la población general y al avance de la cardiología.

La cardiología espacial enfrenta el desafío de caracterizar y monitorizar de forma precoz las alteraciones morfofuncionales del sistema cardiovascular y del lecho vascular en misiones de larga duración. La combinación de vigilancia avanzada, investigación celular y molecular, y estrategias traslacionales será clave para garantizar la salud de los tripulantes y para trasladar aprendizajes valiosos a la cardiología terrestre.

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Mito o Verdad: ¿importa el líquido con que tomas tus medicamentos?

¿Sabías que no da lo mismo con qué bebida tomas tus medicamentos?

Por ejemplo, algunas aguas minerales alcalinas y medicinales pueden debilitar el recubrimiento entérico (capa protectora) de los medicamentos en solo unos minutos, reduciendo potencialmente su efectividad.

Esto según un estudio de la Universidad de Semmelweis (Hungria), publicado en Pharmaceuticals. La investigación encontró que si el ingrediente activo se libera demasiado temprano en el estómago en lugar de hacerlo en el tracto intestinal, puede reducir, y en casos extremos incluso eliminar, la eficacia de ciertos medicamentos antirreflujo, gastroprotectores, psiquiátricos o antiinflamatorios para aliviar el dolor.

En la Universidad de Semmelweis estudiaron cómo diferentes líquidos podrían afectar los medicamentos con recubrimiento entérico.

Para ello, analizaron 22 bebidas de consumo común: siete de las cuales, incluidas varias aguas minerales y medicinales, agua de la llave, agua filtrada y jugo de manzana, fueron examinadas en detalle en condiciones de laboratorio.

Las aguas embotelladas alcalinas con alto contenido mineral causaron los mayores cambios en el revestimiento protector que rodea las partículas cargadas de ingredientes activos.

Según los investigadores, no solo la alcalinidad del agua, sino también su alto contenido mineral e iónico puede haber contribuido a la disolución más rápida del recubrimiento protector, un efecto que fue particularmente pronunciado en algunas aguas medicinales.

En algunos casos, el recubrimiento entérico comenzó a deteriorarse después de solo cinco minutos, y luego de 15-30 minutos de remojo previo, más del 90 por ciento del ingrediente activo se había liberado prematuramente.

Los medicamentos con recubrimiento entérico están diseñados para que el ingrediente activo no se libere en el estómago, sino más tarde en los intestinos. Esto es importante porque algunos ingredientes activos se descomponen con el ácido estomacal, mientras que otros pueden irritar el revestimiento del estómago. Tales recubrimientos se usan comúnmente en ciertos medicamentos para el reflujo, analgésicos antiinflamatorios y productos de enzimas digestivas.

Por el contrario, los líquidos más ácidos causaron menos daño al recubrimiento entérico de los medicamentos. En el jugo de manzana, por ejemplo, casi no se observó una liberación prematura del ingrediente activo al inicio de las pruebas, lo que indica que el recubrimiento permaneció mucho más estable que en aguas alcalinas.

La pequeña partícula de fármaco no sabe si ya está en el intestino o todavía está en un vaso. Si el pH del entorno circundante es similar, el recubrimiento puede comenzar a disolverse de la misma manera.

“Los profesionales de la salud generalmente asumen que los medicamentos se tragan con agua corriente, pero eso no siempre es obvio para los pacientes hoy en día, dada la amplia variedad de aguas minerales y medicinales disponibles en el mercado”, dijo la profesora asociada de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Semmelweis y autora principal del estudio, Nikolett Kállai-Szabó.

Los investigadores también analizaron el Resumen de las Características del Producto (SmPC) de 103 medicamentos con recubrimiento entérico. En 42 casos, las instrucciones no especificaban qué líquido se debía usar para tomar el medicamento. Otros 31 mencionaron solo líquido, mientras que 21 se refirieron simplemente a agua sin más aclaraciones.

Solo nueve SmPC proporcionaron orientación específica sobre qué bebida tomar o mezclar el medicamento, como jugo de manzana u otro líquido ligeramente ácido.

Esto puede ser particularmente importante para las personas que abren cápsulas duras debido a dificultades para tragar y mezclan el contenido de la cápsula con líquidos, yogur o compota de manzana.

Los adultos mayores, los niños y los pacientes con dolor de garganta temporal o dificultad para tragar tienen más probabilidades de encontrarse en esta situación.

“En la farmacia, regularmente vemos que muchos pacientes no son conscientes de lo importante que es con qué toman su medicación. Esto también puede afectar si el tratamiento funciona según lo previsto”, agregó la estudiante de doctorado en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Semmelweis y autora del estudio, Adrienn Demeter.

Las investigadoras enfatizan que los hallazgos no significan que las aguas minerales o medicinales sean inherentemente problemáticas. La conclusión clave es que los medicamentos con recubrimiento entérico deben tomarse preferiblemente con agua corriente, y los pacientes deben consultar a un farmacéutico o médico antes de abrir una cápsula o dividir una tableta.

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La IA en salud: un parche capaz de medir tus signos al instante

¿Tienes alguna aplicación para medir la frecuencia cardíaca o la cantidad de pasos que das cada día? Si bien un reloj inteligente puede rastrear varios parámetros o movimientos de tu cuerpo, no analiza lo que encuentra.

En la Escuela de Ingeniería Molecular Pritzker, de la Universidad de Chicago (UChicago PME), crearon un parche informático similar a la piel, que analiza datos de salud utilizando inteligencia artificial (IA), de una forma nunca antes desarrollada.

Lo increíble es que el parche realiza los cálculos directamente en el cuerpo en cosa de milisegundos, sin depender de una conexión inalámbrica.

El nuevo dispositivo, diseñado y probado en colaboración con investigadores del Laboratorio Nacional de Argonne, fue posible gracias al desarrollo de procesos que permiten imprimir transistores electroquímicos orgánicos en superficies flexibles. El estudio fue publicado en Nature Electronics.

“Estamos tratando de que los dispositivos portátiles e implantables sean más inteligentes. Esto ayuda a la gente a tener un médico personal e instantáneo integrado en sus dispositivos”, explicó el profesor de la UChicago PME y coautor principal, Sihong Wang.

Fabricación de transistores elásticos

Durante años, el laboratorio de Wang ha estado trabajando para crear componentes electrónicos que puedan estirarse y doblarse como la piel humana, con el objetivo de hacer dispositivos inteligentes que se adhieran a los tejidos humanos.

El grupo desarrolló previamente métodos para fabricar matrices de transistores extensibles y una pantalla OLED extensible (pantalla digital delgada y tan flexible que puede envolverse alrededor de la muñeca, doblarse en cualquier dirección o curvarse).

En el nuevo trabajo, Wang y sus colegas se dispusieron a construir un circuito informático neuromórfico extensible: en castellano, una gran variedad de transistores que pueden ejecutar análisis de datos de salud. Trabajos anteriores habían demostrado que el concepto era teóricamente posible con un pequeño número de transistores, pero no lo habían escalado a un tamaño práctico.

Los transistores que el equipo quería usar, llamados transistores electroquímicos orgánicos, funcionan de manera diferente a los que se encuentran dentro de un chip de computadora estándar. Procesan la información utilizando la corriente eléctrica a través de una capa de electrolito similar a un gel.

Los electrolitos le dan a cada transistor una memoria incorporada, lo que les permite almacenar valores numéricos de forma estable a lo largo del tiempo, de la manera en que una sinapsis en el cerebro puede fortalecerse o debilitarse para codificar un patrón aprendido.

El equipo resolvió el desafío diseñando un nuevo tipo de gel polimérico que podría endurecerse en patrones precisos a través de la exposición a la luz ultravioleta. El resultado es un método de fabricación que puede producir 10 mil transistores electroquímicos orgánicos por centímetro cuadrado.

“Como científicos informáticos, estamos acostumbrados a pensar en el peso de una red neuronal como solo un número. En hardware, es un material, con variabilidad, historial y límites físicos. El desafío era tener en cuenta esas limitaciones y, aun así, calcular con suficiente precisión para importar”, señaló el coautor del estudio, Zixuan Zhao.

Salvando vidas con computación rápida

Para probar la utilidad de los nuevos dispositivos, el equipo de Wang ejecutó un algoritmo preentrenado diseñado para ayudar a tratar la fibrilación ventricular. Esta peligrosa tormenta eléctrica en el corazón puede ser fatal y se trata con mayor frecuencia con un choque de desfibrilador de tamaño único que proporciona una sacudida masiva de electricidad a todo el corazón.

Los investigadores han propuesto un tratamiento más preciso: mapear ondas anormales de electricidad a medida que se mueven a través del corazón y entregar pulsos pequeños y precisos justo antes de que puedan continuar.

Sin embargo, el obstáculo ha sido el tiempo. Los frentes de onda se mueven a través del corazón tan rápido que todo el análisis debe completarse en milisegundos, demasiado rápido para que los datos se transmitan a un ordenador externo.

“Esta es una situación en la que no es factible tener computación remota, porque lleva demasiado tiempo. Pero si tienes un dispositivo informático que pueda hacer el análisis dentro del cuerpo, podría ser posible”, afirmó Wang.

Utilizando datos reales de mapeo cardíaco de un corazón humano donante, el equipo demostró que la matriz extensible podía localizar las posiciones del frente de onda con una precisión del 99,6%, incluso mientras el dispositivo se estiraba a más de una vez y media su longitud normal.

En una demostración separada, una red neuronal codificada en la matriz analizó una combinación de signos vitales y datos personales de salud, incluidos los niveles de colesterol, el azúcar en la sangre, la frecuencia cardíaca máxima y las lecturas de ECG, para evaluar el riesgo de ataque cardíaco de un paciente, logrando una precisión del 83,5%.

Wang ve esta matriz informática como un componente de una plataforma de salud totalmente integrada y compatible con el cuerpo.

Su laboratorio ahora está trabajando para emparejar la matriz con componentes de comunicación inalámbrica extensibles y sensores mejorados, avanzando hacia un sistema que puede detectar, analizar y responder a los datos de salud como un todo totalmente integrado.

“En lugar de enviar datos a un servidor remoto, podemos comenzar a darle sentido justo donde la vida está sucediendo”, agregó el científico del Laboratorio Nacional de Argonne y coautor principal, Fangfang Xia.

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Lo + recomendado: resultado del concurso de escritura a mano

El pasado 30 de abril, te conté sobre la iniciativa del Hogar de Cristo que convocó a los mayores de 65 años a escribir un párrafo, una carta, una historia, sin importar mucho el contenido, siempre que fuera una escritura a mano y con una letra caligráfica. La idea era activar la alfabetización, resguardar la salud mental y mantener vivo este hábito que estimula la plasticidad cerebral.

Y ya hay resultados.

Que en esta iniciativa haya un ganador es casi una excusa, aunque, dada la realidad económica promedio de un adulto mayor en Chile, recibir una giftcard por 100 mil pesos no es cosa trivial. Felicitamos entonces a Sergio Evaristo Valdés (82), de La Florida, asiduo visitante del Centro Cultural La Moneda, donde depositó su manuscrito.

El breve texto, donde se presentaba muy formalmente y celebraba la iniciativa de estimular la escritura, fue el elegido por un jurado capacitado y una jueza dirimente excelsa.

Pero la verdadera noticia es que 46 personas mayores volvieron a tomar un lápiz y un papel: una generación que aprendió a escribir con cuadernos de caligrafía, que recuerda ese aprendizaje como un rito de infancia, que observa cómo la escritura a mano desaparece y que, al mismo tiempo, encuentra en ese gesto una forma de decir quién es hoy.

Las condiciones de la convocatoria eran claras: no importaba la historia que contaran. Si era la carta para un nieto, la copia de un poema o texto famoso, una reflexión sobre el paso del tiempo o una confesión de felicidad en la vejez. Lo único que se evaluaría sería la calidad de su letra: el trazo, la armonía, la belleza de una escritura hecha a mano.

Desde el Hogar de Cristo adelantan que en primavera repetirán la iniciativa. Así que a practicar y a preparar el lápiz quienes deseen participar.

Hasta aquí llega esta edición de Efecto Placebo. Nos comunicamos en una semana. Recuerda que si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl.