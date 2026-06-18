El BCCh le pone techo al entusiasmo por recortes agresivos y piso a preocupación por el crecimiento

¡Buenas y feliz jueves! Hay guerras que terminan en los titulares, pero siguen abiertas en los mercados. El alto al fuego entre Estados Unidos e Irán trajo alivio, sí. Pero no despejó la incertidumbre. Es una tregua frágil.

La señal más clara llegó desde Teherán: Irán no quiere volver al mundo previo a la guerra. Su advertencia de que cobrará peaje a los barcos que crucen el estrecho de Ormuz después de 60 días instala una nueva prima de riesgo sobre la ruta por donde pasa cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del planeta.

Donald Trump lo dijo a su manera: sin acuerdo, Ormuz “nunca se habría abierto” y la economía global habría enfrentado una depresión. Pero incluso con acuerdo, el mensaje es inquietante. Irán demostró que puede interrumpir el comercio energético cuando quiera. Y hay una cosa que las navieras, los bancos centrales y las empresas odian más que los precios altos: no saber cuál será el precio mañana.

La guerra, aunque se apague, ya cambió el tablero. Japón y Corea miran de nuevo al carbón. Otros acelerarán la apuesta por las energías nuclear, solar y eólica. Según The New York Times, China –que lleva años corriendo sola en la carrera de las tecnologías limpias– aparece como uno de los grandes ganadores estratégicos del shock.

El problema es que este reordenamiento llega cuando la economía mundial ya venía perdiendo velocidad. El Banco Mundial advierte una desaceleración del crecimiento global justo cuando la inflación vuelve a meter ruido. Y la combinación es la peor para gobiernos, empresas e inversionistas: menos crecimiento, más precios y más incertidumbre.

La Reserva Federal acaba de reforzar ese punto. En el debut de Kevin Warsh al mando, mantuvo las tasas sin cambios, pero dejó un mensaje duro: no hay apuro por aliviar las condiciones financieras. Wall Street esperaba continuidad. Recibió una Fed con alas de halcón.

Y ahí entramos nosotros. El IPoM de junio aterriza justo en ese mundo: una paz frágil, una Fed restrictiva, energía más cara o más incierta, dólar al alza y comercio global bajo presión. El Banco Central no está mirando solo la inflación local. Está mirando un escenario externo que volvió a ponerse cuesta arriba.

También en esta edición de El Semanal Exprés: cuando las fallas de gobierno corporativo también son riesgo crediticio; IA para pocos: la nueva brecha que amenaza con profundizar la desigualdad en Chile; y Sartor, Swell y CLC: el flanco financiero del expediente Gabriel Zaliasnik.

Además, Jorge Quiroz cambió el tono y busca desmarcar al Gobierno de la acusación constitucional contra Nicolás Grau; y la CMF postergó por seis meses la entrada en vigencia de la polémica norma que endurece las reglas sobre créditos a directores, apoderados de bancos y personas relacionadas.

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IPOM: HAY QUE ACOSTUMBRARSE A LA INCERTIDUMBRE

El mensaje central del IPoM: la inflación volvió a subir, el crecimiento de 2026 se recorta fuerte, pero el Banco Central no ve todavía un cuadro recesivo que justifique apurar bajas de tasas. La palabra clave es cautela. El Consejo reconoce que los riesgos inflacionarios están más equilibrados, pero la incertidumbre sigue más alta de lo normal.

La inflación es el primer foco. El IPC anual saltó a 3,9% en mayo, desde 2,4% en febrero, empujado por el shock de costos asociado al conflicto en Medio Oriente y el alza de combustibles. La buena noticia para el Banco Central es que la inflación subyacente sigue más contenida, en 3,2%, y el traspaso a otros precios se ha comportado, hasta ahora, dentro de patrones históricos.

Pero el shock petrolero obliga a mantener la guardia alta. El IPoM sube su supuesto para el petróleo promedio WTI-Brent a US$ 90 por barril en 2026, desde US$ 86 en marzo, y también eleva las proyecciones para 2027 y 2028. Con eso, la inflación promedio de 2026 sube levemente a 3,7% y el IPC a diciembre queda en 4,2%. Aun así, el escenario central mantiene que la inflación volvería a niveles cercanos a 3% durante el segundo trimestre de 2027.

El golpe más notorio está en crecimiento. El BC recorta el rango de expansión del PIB 2026 a 1,0%-1,75%, desde 1,5%-2,5% en marzo. La explicación principal no es un desplome generalizado de la demanda, sino una mala sorpresa del primer trimestre concentrada en sectores de recursos naturales: minería del cobre, agrosilvícola y pesca. En minería, el efecto sería más persistente; en los otros sectores, el Central espera reversión durante el segundo semestre.

La demanda interna no se derrumba, pero cambia de composición. El consumo privado se enfría: el Banco Central baja su proyección para 2026 a 1,8%, en línea con un mercado laboral más débil, menor creación de empleo formal, salarios reales golpeados por la inflación y peores expectativas de los consumidores. Al mismo tiempo, el consumo público gana peso: el IPoM incorpora un gasto fiscal 1,2 puntos del PIB mayor al previsto en marzo, en línea con el último Informe de Finanzas Públicas (IFP).

Ese punto fiscal es políticamente relevante. El IPoM no lo dice en tono de alarma, pero sí deja una señal incómoda: parte del soporte de la demanda en 2026 viene del gasto público, justo cuando Hacienda está bajo presión por la trayectoria fiscal, el déficit estructural y la credibilidad del ajuste. Para el mercado, ese cruce entre política monetaria y política fiscal es una de las lecturas centrales del informe.

Algo que hizo ruido en el mercado y que quedó reflejado en este posteo en X del economista jefe del Scotiabank:

La inversión. El IPoM estima que para 2026 la formación bruta de capital fijo se revisa a la baja a 2,2%, reflejando datos efectivos más débiles, especialmente en maquinaria y equipos. Pero para 2027 el Banco Central sube la proyección a 5,0%, desde 3,2% en marzo, apoyado en mejores perspectivas de mediano plazo.

El escenario externo ayuda y complica a la vez. Ayuda, porque el cobre se proyecta más alto: US$ 5,80 la libra para 2026, frente a US$ 5,40 en marzo. Complica, porque el petróleo y la inflación global empujan a bancos centrales a ser más restrictivos. El IPoM incluso incorpora que la Fed mantendría su tasa en 3,50%-3,75% durante este año, en vez del recorte de 25 puntos base previsto en marzo. Eso sí, el informe no alcanzó a incorporar del todo el impacto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para nuestra economía.

Este Informe de Política Monetaria es menos optimista en crecimiento, pero más abierto a una política monetaria expansiva si la situación económica lo requiere. El Banco Central reconoce una economía más floja, sobre todo por sectores de oferta, pero no ve una caída de demanda suficiente como para relajar rápido la TPM. Mientras la inflación total siga contaminada por energía y el petróleo no se normalice, el Consejo va a preferir esperar.

El IPoM le pone techo al entusiasmo por recortes agresivos y piso a la preocupación por crecimiento. Chile crece menos este año, sí. Pero para el Banco Central el problema todavía no es una demanda interna desfondada, sino una mezcla incómoda de petróleo caro, recursos naturales débiles, consumo más frágil y gasto fiscal más expansivo de lo anticipado.

“El balance de riesgos para la inflación se ha ido equilibrando, aunque el escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual”, es como lo resumió la presidenta del ente emisor, Rosanna Costa, en el Congreso. Y reconoce que “la economía chilena ha tenido un desempeño por debajo de lo esperado”.

Su advertencia sobre la billetera fiscal y los desafíos estructurales que enfrenta la economía:

“La economía chilena ha perdido su capacidad para crecer sostenidamente más allá del 2%”.

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GOBIERNO CORPORATIVO: EL RIESGO QUE TAMBIÉN SE PAGA EN LA DEUDA

S&P Global puso el dedo en algo que no siempre se ve en los balances: las fallas de gobierno corporativo también son riesgo crediticio. La agencia revisó más de 50 casos de alto perfil en América Latina desde 2015 y concluyó que no se trata de un problema sistémico regional, sino de episodios aislados. Pero cuando ocurren, pesan.

El informe se enfoca en México, Brasil y Chile y pone especial atención en Falabella y Codelco, entre los 50 casos revisados.

Por qué importa. S&P advierte que una mala decisión de directorio, conflictos entre accionistas, controles internos débiles o falta de transparencia pueden terminar encareciendo la deuda, debilitando el acceso a financiamiento o acelerando rebajas de clasificación.

El caso Falabella. Para S&P, el grupo vivió una combinación peligrosa: deterioro financiero, presión operacional y ruido en su gobierno corporativo tras la disolución del pacto de accionistas. La pérdida del grado de inversión en 2023 fue el castigo más duro. La recuperación llegó recién este año, cuando la compañía mostró mejores resultados, reducción de deuda y mayor generación de caja. Pero el informe destaca como algo positivo la reacción de los controladores.

“La empresa registró un alto nivel de endeudamiento tras la pandemia, debido a una caída masiva del consumo en Chile y a problemas de manejo del capital de trabajo. Aun así, los propietarios y la gerencia ejecutaron un plan de desapalancamiento y reestructuración centrado en la optimización de las operaciones, la reducción drástica de costos y la desinversión en activos no estratégicos. Esto permitió a la empresa recuperar su flexibilidad financiera, al tiempo que los fundamentos esenciales del negocio se mantenían sólidos”.

La agencia crediticia destaca que Falabella no solo tuvo que ordenar su balance. También tuvo que despejar dudas sobre quién manda, cómo se toman las decisiones y cuál es la hoja de ruta estratégica. En compañías familiares abiertas a bolsa, ese punto es clave y confirma que cuando el mercado percibe incertidumbre en el control, el riesgo sube.

El segundo ejemplo es Codelco, donde la gobernanza se cruza con algo todavía más sensible: la propiedad estatal. S&P pone el caso de la minera estatal en la categoría de administración de riesgo y cultura y la forma en que se toman decisiones arriesgadas mientras se persiguen objetivos. Y se refiere específicamente al derrumbe en El Teniente.

“Excluyendo los casos de corrupción y fraude, en ocasiones la remuneración excesiva de los ejecutivos en función del cumplimiento de objetivos de desempeño puede llevar a los directivos a tomar atajos en lugar de priorizar las decisiones a largo plazo. Esto puede ocurrir cuando la entidad se caracteriza por una larga permanencia de sus directivos, una baja rotación de personal derivada del desempeño, deficiencias mínimas en el desempeño, regulaciones ambientales estrictas y un intenso escrutinio por parte de las partes interesadas”.

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IA, CHILE Y LA DESIGUALDAD

IA para pocos: la nueva brecha que amenaza con profundizar la desigualdad en Chile. La inteligencia artificial ya dejó de ser promesa. En el país, 7 de cada 10 personas dicen haber usado alguna aplicación de IA. Pero el segundo estudio nacional “Los chilenos y la IA”, de Activa Research, muestra que la adopción no está ocurriendo pareja: quienes más conocen, usan y confían en esta tecnología son los segmentos de mayores ingresos.

El dato que resume la historia: el 90,5% del segmento alto ya ha usado IA, mientras en el segmento más bajo (D-E) la cifra cae a 62,3%. La distancia también aparece en el uso diario: 43,5% en ABC1 versus 26,4% en D-E. La brecha digital de siempre, pero ahora aplicada a una tecnología que puede cambiar empleo, educación, productividad y acceso a oportunidades.

El país se está familiarizando con la IA. El 69,3% de los chilenos ya ha tenido experiencia con estas herramientas, frente al 62,5% de 2024. También cae el grupo que declara bajo o nulo conocimiento: de 38,1% a 29,8%. Pero el conocimiento profundo sigue siendo minoritario, ya que solo 27% dice saber mucho o bastante sobre cómo la IA interactúa con su vida cotidiana.

El entusiasmo, además, se está enfriando. El porcentaje de personas que cree que la IA aporta mucho o bastante a su vida bajó de 47,8% a 41,7%. Y el clima general se volvió más cauteloso: las asociaciones positivas con la IA cayeron de 67,8% a 49,9%, mientras las negativas subieron de 24,3% a 39,4%.

Hay una tensión creciente: Chile usa más IA, pero confía menos. Solo 27% declara confiar mucho o bastante en esta tecnología. La desconfianza es mayor en el segmento D-E y entre los mayores de 51 años. También hay una brecha de género: 33,8% de los hombres confía en la IA, frente a solo 20,7% de las mujeres.

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SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Sartor, Swell y CLC: el flanco financiero del expediente Gabriel Zaliasnik. El reportaje de Reportea que reveló que el recién nombrado embajador en Israel ayudó, al menos, a 10 jueces a lograr sus cargos en los tribunales y los fallos con que se benefició, tiene a Sanhattan revisando los casos en los que está o estuvo involucrado el influyente abogado. Según el reportaje, la Fiscalía ya prepara una investigación penal.

Zaliasnik esta involucrado en causas sensibles del mercado financiero, donde aparece representando a actores clave en conflictos que involucraron a Sartor, Swell Capital, Australis y Clínica Las Condes, entre otros.

Según Reportea, el caso más delicado es Sartor. A comienzos de 2025, la gestora de fondos enfrentaba una orden de liquidación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por irregularidades en su administración. Albagli Zaliasnik, junto al abogado Cristóbal Osorio, presentó una orden de no innovar ante la Corte de Santiago. El recurso fue acogido con votos de Verónica Sabaj y Antonio Ulloa, dos ministros cuya cercanía con Zaliasnik aparece en los chats de Luis Hermosilla. El efecto fue inmediato: se paralizó la liquidación y se frenaron pagos a acreedores.

Swell Capital aparece como otra pieza relevante. La gestora explotó tras reconocerse la entrega de informes falsos y un fraude que habría perjudicado a Sartor. En esa causa, el estudio de Zaliasnik actuó con una estrategia ofensiva, buscando medidas cautelares más duras contra ejecutivos imputados. Uno de ellos, Michael Suárez, logró inicialmente salir del arresto domiciliario total, pero la Corte de Santiago revirtió esa decisión en julio de 2023. El voto clave fue el de Paula Merino, ministra que –según el citado medio– había recibido apoyo de Zaliasnik para llegar al cargo y no se inhabilitó.

La trama también alcanza a Clínica Las Condes. Zaliasnik y el abogado Samuel Donoso representaron a Marcelo Sanfeliú, abogado ligado a CLC, en un recurso de amparo luego de que este quedara expuesto en una arista penal por querella calumniosa. La Corte de Santiago acogió el amparo y declaró ilegal su citación como imputado. Nuevamente, uno de los votos favorables fue de Paula Merino, quien tampoco se inhabilitó pese a los antecedentes de cercanía política y judicial con Zaliasnik.

El patrón que describe Reportea es inquietante para el mundo financiero: causas de alto impacto resueltas por salas donde participaron jueces que –según los chats– habían sido apoyados o eran cercanos al abogado. En el caso Sartor, la decisión tuvo efectos directos sobre acreedores e inversionistas; en Swell, sobre medidas cautelares en una causa de fraude financiero; y en CLC, sobre una disputa corporativa y penal que terminó vinculada a sanciones de la CMF.

A ese cuadro se suma el rol de Zaliasnik como abogado clave en el polémico caso Australis, una de las disputas empresariales más ruidosas de los últimos años. Aunque esa arista no forma parte central del expediente judicial descrito, refuerza el perfil del abogado como operador relevante en conflictos corporativos, penales y financieros de alto voltaje.

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– Jorge Quiroz cambió el tono y busca desmarcar al Gobierno de la acusación constitucional contra Nicolás Grau. En medio de la amenaza del Frente Amplio de impulsar una acusación constitucional en su contra, el ministro de Hacienda salió a respaldar técnicamente a Grau y puso en duda que un error de proyección económica sea base suficiente para sostener un libelo. “Las proyecciones nunca son exactas en economía”, dijo.

El giro no es menor. Hasta ahora, el Gobierno había usado los errores fiscales heredados como parte del diagnóstico para justificar su nueva hoja de ruta. Pero Quiroz optó por bajar la temperatura: defendió la institucionalidad, pidió acusaciones “debidamente fundadas” y evitó transformar la disputa fiscal en una guerra política abierta con la administración anterior.

El contexto ayuda. La baja del petróleo tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán por el estrecho de Ormuz le dio aire a Hacienda, después de haber decidido no usar el Mepco para amortiguar el alza de combustibles por falta de holguras fiscales.

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– La CMF postergó por seis meses la entrada en vigencia de la polémica norma que endurece las reglas sobre créditos a directores, apoderados de bancos y personas relacionadas. La modificación ajusta la definición de las sociedades alcanzadas por la prohibición de otorgar financiamiento a personas vinculadas a la administración de los bancos.

La entrada en vigencia quedó ahora fijada para el 26 de diciembre de 2026. El argumento del regulador es el costo regulatorio que implica para las instituciones implementar los cambios. La norma apunta a reforzar los cortafuegos en operaciones con partes relacionadas dentro del sistema bancario, un tema sensible para la confianza, la gobernanza y la supervisión financiera.

Los reclamos de la banca. Hasta ahora, la Ley General de Bancos ya impedía que un banco prestara plata a sus propios directores, apoderados generales, cónyuges, hijos menores y sociedades relacionadas. La nueva norma precisa que esa prohibición también cubre participaciones indirectas, incluso a través de cualquier vehículo “societario o no” y “a cualquier nivel”. En simple: sociedades aguas abajo en una cadena de propiedad.

Para los bancos, la CMF habría pasado de interpretar la ley a reescribirla por vía administrativa. El BICE, Banco de Chile, Consorcio, BCI y el Santander, entre otros, recurrieron a la justicia con un reclamo de ilegalidad, cuestionando el alcance, la legalidad y la prolijidad del proceso normativo.

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– BHP mueve sus piezas y busca poner foco en minería en Chile: inició el proceso para vender todas sus líneas de transmisión eléctrica en el país, en una operación que podría bordear los US$ 1.500 millones y concretarse durante este año. Según Diario Financiero, el gigante minero australiano quiere concentrarse en lo que considera el corazón de su negocio en Chile: el cobre.

La venta de infraestructura energética le permitiría liberar capital y ordenar su portafolio justo cuando la compañía prepara inversiones relevantes para extender y fortalecer sus operaciones mineras. Y no es una jugada aislada. A fines de 2025, BHP ya había acordado vender el 49% de sus activos de transmisión eléctrica ligados a su negocio de hierro en Australia a Global Infrastructure Partners, filial de BlackRock.

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