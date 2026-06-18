Alejandra Urrutia vuelve a tomar la batuta de la Orquesta Sinfónica con un estreno de Valeria Valle

La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presenta un nuevo programa de su temporada sinfónico-coral, esta vez bajo la dirección de la destacada maestra chilena Alejandra Urrutia, quien tomará la batuta los días viernes 19 y sábado 20 de junio a las 19:30 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional.

Directora titular de la Orquesta de Cámara del Municipal de Santiago, directora artística y musical del Festival Academia Internacional de Música Portillo y del Gran Concierto por la Hermandad, lidera también el HUB de directoras de orquesta y es directora residente de la Orquesta de las Américas.

El programa estará marcado por el estreno absoluto de El retorno del sol, una nueva creación de la compositora chilena Valeria Valle, la que le fue especialmente comisionada en el marco de la conmemoración de los 85 años de vida de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.

Inspirada en la energía ancestral del We Tripantu, celebración del nuevo ciclo de la naturaleza en la cosmovisión mapuche, la obra propone un diálogo entre los saberes originarios y la contemporaneidad, invitando al público a una experiencia sonora que conecta territorio, memoria y renovación.

“Se toman como referencias los conceptos de renacer, de la tierra, cómo se regenera para poder avanzar hacia una nueva etapa y ese proceso de metamorfosis que tiene. Sobre todo, la vuelta del solsticio, con los días más largos”, comenta su creadora, Valeria Valle.

En términos técnicos “la obra se basa en un juego tímbrico donde hay mucho paisaje sonoro construido con los instrumentos. Algunos efectos con el violín, el vibráfono, un juego con el arpa, campanas tubulares van a estar presentes también en la obra, donde este retorno del sol se va construyendo con diferentes momentos, entre históricos, misteriosos y también majestuosos”, explica la compositora.

El programa continuará con la célebre Bachianas brasileiras n.º 5 de Heitor Villa-Lobos, una de las páginas más emblemáticas de la música latinoamericana del siglo XX, escrita para soprano y conjunto de violonchelos.

La obra contará con la voz de la destacada soprano Patricia Cifuentes, primera chilena en ganar el Concurso Internacional de Canto Dr. Luis Sigall y quien ha sido galardonada con reconocimientos como el Premio Altazor, Premio Apes y el Premio del Círculo de Críticos de Arte de Chile.

Posteriormente, la Orquesta abordará la Sinfonía n.º 8 en sol mayor, op. 88, de Antonín Dvořák, obra maestra del repertorio sinfónico romántico que combina el lenguaje musical europeo con las sonoridades y el imaginario popular de la tradición checa, dando forma a una partitura de gran riqueza melódica y carácter poético, inspirada en los paisajes y la atmósfera de la campiña bohemia. Escrita en 1889 en la residencia de verano del compositor en Vysoká, se trata de una de sus creaciones más célebres. Estrenada con gran éxito, refleja un período de especial creatividad y reconocimiento internacional en su carrera.

Tras este concierto, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile abordará un nuevo programa familiar con obras de Dvořák, Brahms, Strauss, Borodin, Offenbach y el chileno Luis Advis. El programa lo dirigirá el maestro Giovanni Panella, en lo que será su debut con esta orquesta, y contará además con la dramaturgia de Mariana Muñoz y la participación del reconocido actor Francisco Melo.

Las entradas para todas las actividades se encuentran disponibles a través del sistema Ticketplus (ceacuchile.ticketplus.cl), además de las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional y del Teatro Universidad de Chile, con diversos descuentos disponibles para estudiantes y adultos mayores, entre otros.